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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Сочи" сыграл вничью с "Уфой" и набрал первое очко в РПЛ

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице. У уфимцев стало четыре балла, но они остались на 11-й позиции в чемпионате.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Хозяева поля, получившие на старте первенства трех соперников из первой пятерки минувшего сезона ("Спартак", "Зенит" и "Краснодар"), вышли из этой "мясорубки" без единого очка и с таким же числом забитых мячей. И, понятно, сразу - вместе с "Оренбургом"  - грохнулись на дно турнирной таблицы.

Однако на трибунах олимпийского стадиона "Фишт" снова собралась вполне приличная аудитория (более 11 тысяч зрителей), явно ожидавшая от сочинцев не только первого забитого (в предыдущих турах сочинцы не использовали с десяток вернейших моментов) в высшем дивизионе мяча…

Наставник гостей Вадим Евсеев явно учел, что сочинцы умеют проводить стремительные контратаки: уфимцы даже при своих атаках оставляли сзади внушительное число оборонцев. Но и хозяева, возглавляемые Александром Точилиным, старались совершенно исключить даже малейший риск.

В результате за весь тайм соперники общими усилиями нанесли один точный удар в створ ворот: полузащитник "Уфы" Фомин с угла штрафной несильно направил мяч прямо в руки Джанаева (опытнейший экс-голкипер сборной России сегодня дебютировал в составе "Сочи").

Гости создали и первый опасный момент: Игбун на 48-й минуте метров с 14-ти плотно приложился - снова точно в Джанаева. В ответной атаке Полоз из центра штрафной решил красиво пробить с лета, но по мячу промахнулся.

Надо сказать, сочинцы постепенно взяли мяч почти под свой полный контроль. Увы, для хозяев, ничего из своего игрового преимущества никак извлечь не могли: уфимцы отбивались от их наскоков без особых проблем. Единственное, при стандартах небольшое напряжения в штрафной гостей все-таки создавалась (однажды Миладинович даже едва после углового не послал мяч головой в ворота гостей). Но не более того. Во всяком случае, голкипер "Уфы" Беленов серьезной работой вообще не был загружен…

Любопытно, что в конце матча в составе гостей на поле оказалось сразу два юных воспитанника Академии ФК "Краснодар" - к уже упоминавшемуся Фомину добавился и только что арендованный у "быков" Голубев.

В результате команды голов так и не забили, сыграв впервые в новом сезоне вничью. Ну, а "Сочи" по-прежнему так и не забил в РПЛ ни одного мяча.

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