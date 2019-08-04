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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму ответили на слова Помпео о возвращении полуострова Украине

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все заявления госдепа США о возвращении Крыма Украине - не более чем стремление сдержать растущее влияние России в мире, считает депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек.

Фото: iStock
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Так он прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

- Растущее влияние России идет вразрез с корыстными, прагматичными интересами США, - цитирует РИА Новости Бальбека. - В понятии американского истеблишмента в мире нет места национальным интересам России. Они уверены, что на планете может быть только один доминант, который будет определять международную политику.

Депутат считает, что возвращение Крыма в состав России стало "пощечиной" жандармской политике США после распада СССР.

- Не сомневаюсь, что если какая-нибудь украинская власть признает Крым российским, в Вашингтоне с этим не согласятся, - сказал депутат.

Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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