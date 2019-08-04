Новости

Французский пилот пересек Ла-Манш на реактивном флайере 10:32
В центре Екатеринбурга в ДТП погибли водитель и пассажир такси 10:32
Первый тест-драйв "Сталкера". Он вам не "Нива" 10:24
Пострадавшую от паводка территорию Тулуна исключат из зоны заселения 09:57
В аэропорту Сан-Франциско запретят продавать воду в пластиковых бутылках 09:54
Советник Джонсона заявил, что парламент Британии не сможет остановить Brexit 09:48
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от тропических клопов 09:40
В приамурском селе началась эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы 09:23
Уфологическая экспедиция на больших внедорожниках Chevrolet 09:07
В Якутии за сутки ликвидированы десять лесных пожаров 09:05
Американский минфин рассказал о применении новых санкций против РФ 08:44
Глава украинского МИД предсказал бегство из страны половины жителей 08:27
National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге 07:57
Ученые рассказали о состоянии, которое предшествует раку 07:41
Рекордная жара привела к появлению огромных озер в Арктике 06:20
В столичном регионе сегодня будет дождливо и не выше +16 градусов 06:16
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх 05:36
Вице-премьер Италии назвал Путина великим лидером 05:10
Зеленский анонсировал следующий нормандский саммит 04:00
Пожар возник в автобусе с детьми в Болгарии 03:37
ДТП на юго-западе Москвы унесло жизни двух человек 03:17
В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья 02:47
NYT сообщила о поставках иранской нефти вопреки санкциям 02:43
Число жертв стрельбы в Техасе достигло 19 01:54
Попытка сорвать возвращение России в ПАСЕ дорого обошлась Украине 00:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
04.08.2019 10:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Екатеринбурга в ДТП погибли водитель и пассажир такси

Текст: Анатолий Меньшиков
Фото: Отдел пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Отдел пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: Отдел пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге водитель и пассажир машины такси, стоявшей на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора, погибли после того в нее врезалась на большой скорости KIA Rio.

Серьезно пострадали также две находившиеся рядом иномарки. По сообщениям Госавтоинспекции и спасательной службы МЧС, госпитализированы три человека.

ДТП на юго-западе Москвы унесло жизни двух человек

Авария случилась около шести часов утра местного времени. По данным пресс-службы городского отдела ГИБДД, виновник ДТП, водитель KIA Rio, двигался по улице Малышева в сторону улицы Московской. Сначала он задел по касательной автомобиль SsangYong, после чего произошло прямое столкновение с LADA Priora - такси службы Uber. Ее отбросило на Toyota Avensis, а последнюю - на Volkswagen Polo. От ударов LADA Priora искорежило. Спасатели разрезали корпус машины, чтобы извлечь тела водителя и пассажира.

По свидетельствам очевидцев, молодой человек, управлявший KIA Rio, до столкновения проскочил на красный свет несколько перекрестков. Он госпитализирован вместе с пассажиром, а также водителем Toyota. У всех черепно-мозговые травмы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге
Двадцать человек погибли во время бойни в торговом центре в Техасе
Глава украинского МИД предсказал бегство из страны половины жителей
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Попытка сорвать возвращение России в ПАСЕ дорого обошлась Украине