В центре Екатеринбурга в ДТП погибли водитель и пассажир такси

В Екатеринбурге водитель и пассажир машины такси, стоявшей на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора, погибли после того в нее врезалась на большой скорости KIA Rio.

Серьезно пострадали также две находившиеся рядом иномарки. По сообщениям Госавтоинспекции и спасательной службы МЧС, госпитализированы три человека.

Авария случилась около шести часов утра местного времени. По данным пресс-службы городского отдела ГИБДД, виновник ДТП, водитель KIA Rio, двигался по улице Малышева в сторону улицы Московской. Сначала он задел по касательной автомобиль SsangYong, после чего произошло прямое столкновение с LADA Priora - такси службы Uber. Ее отбросило на Toyota Avensis, а последнюю - на Volkswagen Polo. От ударов LADA Priora искорежило. Спасатели разрезали корпус машины, чтобы извлечь тела водителя и пассажира.

По свидетельствам очевидцев, молодой человек, управлявший KIA Rio, до столкновения проскочил на красный свет несколько перекрестков. Он госпитализирован вместе с пассажиром, а также водителем Toyota. У всех черепно-мозговые травмы.