Российских нефтяников простимулируют поставлять топливо на внутренний рынок через донастройку топливных льгот. Это позволит сдерживать рост оптовых и мелкооптовых цен на бензин и, следовательно, не давать повода для разгона розничных. Для Дальнего Востока устанавливается особый механизм льгот из-за особенностей логистики в регионе. Также с августа начал действовать аналогичный механизм для авиакеросина, его цель - сдержать рост цен на авиабилеты.

Новый закон корректирует параметры действующего демпфирующего (сглаживающего колебания цен) фискального механизма задним числом - с 1 июля 2019 года. Механизм работает в общих чертах по следующей схеме: если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше, чем внутри России, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, чтобы они не повышали внутренние цены. Если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники будут делиться с государством частью собственной сверхприбыли.

Вступившие в силу изменения в законодательстве теперь позволяют увеличить размер указанной компенсации с 1 июля 2019 года с 60 процентов до 75 процентов для бензина и до 70 процентов для дизельного топлива, а начиная с 2020 года для бензина - с 50 процентов до 68 процентов, для дизельного топлива - с 50 процентов до 65 процентов.Также изменениями предусмотрено снижение условной средней оптовой цены в России, учитываемой при демпферном механизме. Для бензина речь идет о снижении с 56 до 51 тысячи рублей за тонну, для дизельного топлива - с 50 до 46 тысяч рублей за тонну. В дальнейшем установлено их ежегодное увеличение на 5 процентов до 2024 года включительно.

Демпфирующий механизм будет работать, если оптовые цены на автомобильный бензин отклоняются от условных показателей максимум на 10 процентов, а на дизельное топливо - не более чем на 20 процентов.

При этом для дальневосточных регионов устанавливается еще и дополнительный демпфер, составляющий две тысячи рублей на тонну.

Если экспортные цены на топливо будут выше, чем внутрироссийские, то государство компенсирует нефтяникам часть разницы

Установка особого демпфера для Дальнего Востока связана с более высокими ценами на бензин в регионе по сравнению со среднероссийскими из-за логистических трудностей. Если бы снижение оптовых цен полностью транслировалось в снижение розничных, то можно было бы даже ожидать снижения стоимости автобензина и летнего дизеля на дальневосточных АЗС, указывают аналитики исследовательской группы "Петромаркет". Однако АЗС на Дальнем Востоке работают с отрицательной маржой топливного бизнеса. В такой ситуации снижение оптовых цен через дальневосточный демпфер сможет только уменьшить убытки розничной торговли топливом, но не привести к сколько-нибудь заметному снижению цен на АЗС, указывают аналитики "Петромаркета".

Еще одно ключевое изменение в законодательстве - ввод с 1 августа 2019 года демпфирующиего механизма и для авиационного керосина, который покупают авиакомпании. Демпфер будет применяться здесь в зависимости от разницы средней экспортной цены авиакеросина и средней оптовой цены внутри России в 48,3 тысячи рублей за тонну в 2019 году, с ее индексацией на 5 процентов каждый год до 2024 года включительно. Компенсация для авиакеросина составит 70 процентов в 2019 году и 65 процентов с 2020 года.

Как пояснял первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов, правительство таким образом готово ввести отрицательные акцизы на авиакеросин, если рост его стоимости будет влиять на цены авиабилетов. Компенсации авиакомпаниям будут идти из нефтегазовых доходов. Ранее авиакомпании заявляли об увеличении убытков на фоне снижения курса рубля и удорожания авиакеросина. Предполагается, что новый механизм не даст им повода компенсировать потери за счет конечных потребителей - авиапассажиров.

При этом в июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что серьезно ограничивать рост цен на топливо было бы опасно. "Тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", - указывал Путин. Он подчеркивал, что в 2019 году скачка цен на топливо не было в отличие от 2018 года. Эту динамику Путин связывал с ситуацией на мировых энергетических рынках. При этом, если ситуация на рынке поменяется, то изменится и взаимодействие между кабмином и нефтяными компаниями, говорил он.