Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от тропических клопов

В некоторых российских городах замечен новый для европейской части страны вид насекомых - тропические постельные клопы. По данным специалистов Роспотребнадзора, с каждым годом их численность увеличивается вдвое.

В ведомстве подчеркнули, что насекомых замечают не только в антисанитарных условиях, но даже в хороших отелях. В чем одна из опасностей - в случае если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует реальный риск заражения целого дома. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона.

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике и защите от тропических клопов.

При ночлеге в отелях эксперты советуют внимательно осмотреть постель, не стесняясь персонала. И даже при малейших признаках наличия клопов немедленно отказаться от проживания в гостинице. При этом чемоданы лучше держать в ванной или душевой - клопам труднее залезть в вещи по скользким поверхностям. После возвращения домой вещи лучше отдать в прачечную или химчистку, там они пройдут обработку при высокой температуре, способной уничтожить насекомых.

В квартирах, согласно специалистам, необходимо регулярно проводить уборку помещений, лучше с использованием пылесоса. Кроме того, рекомендуется часто менять постельное белье, причем стирать его надо сразу, не держа в емкостях для хранения.

Также нужно периодически осматривать диваны и ковры, обращая внимание на следы жизнедеятельности клопов. Они выглядят, как "темные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье".

Одновременно, отмечает ведомство, существенное значение в профилактике имеет систематический ремонт квартир, побелка потолков, тщательная (без щелей) оклейка обоями, заделка щелей в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.