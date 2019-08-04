Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбирать арбузы

Роспотребнадзор в связи со стартом продаж бахчевых культур дал несколько советов и о том, где лучше покупать арбузы и дыни. В ведомстве напоминают, что реализация бахчевых вдоль трасс, на необорудованных торговых местах запрещена. Потенциальным покупателям нужно помнить, что что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие санитарную экспертизу. Более того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах проезжающих мимо машин.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы - накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а не горой на земле. В конце рабочего дня их должны убирать с улицы.

Определить наличие нитратов в арбузе с высокой точностью можно только лабораторным методом, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Однако есть некоторые особенности, которые все-таки помогут отличить "неправильную" ягоду, даже если под рукой нет специального оборудования. Например, цвет мякоти у "плохого" арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком, волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. Кроме того, у арбуза, который может принести больше вреда, чем пользы, поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.