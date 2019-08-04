Российские туристы из болгарского Бургаса вылетели в Москву

Российские туристы, которые из-за проблем с самолетами авиаперевозчика Bulgaria Air были вынуждены провести больше суток в Бургасе, наконец-то, вылетели в Москву. Рейс стартоовал в 9:20 утра 4 августа (изначально вылет был назначен на 5:20 утра 3 августа). Об этом заявило генконсульство РФ в Варне, сообщает РИА Новости.

Рейс FB643 Бургас-Москва неоднократно переносили. Авиакомпания разместила туристов, многие из которых были с детьми, по шести отелям.

Также Bulgaria Air, судя по табло аэропорта Бургаса, задерживает и другие вылеты. Например, рейс в Тель-Авив, намеченный на 10:05 4 августа, перенесен на 20:00.