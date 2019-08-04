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04.08.2019 11:11
Рубрика: В мире

Российские туристы не могут вылететь из болгарского Бургаса

Текст: Константин Волков

Из-за проблем с самолетами у авиакомпании Bulgaria Air несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии, рассказал 4 августа консул России в Варне Владимир Климанов. Об этом сообщает ТАСС.

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Пассажиры рейса Бургас-Москва авиаперевозчика Bulgaria Air уже больше суток ждут вылета. Рейс FB643 должен был стартовать из Бургаса в 5:20 утра субботы, однако до сих пор не вылетел. Туристы размещены по шести отелям. Многие из них с детьми.

Вылет неоднократно переносили, но пока что безуспешно.

Также Bulgaria Air, судя по табло аэропорта Бургаса, задерживает и другие вылеты. Например, рейс в Тель-Авив, намеченный на 10:05 4 августа, перенесен на 20:00.

В мире Европа Болгария Экономика Туризм
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