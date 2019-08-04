Мужская сборная России по волейболу в рамках подготовки к стартующему 9 августа в Санкт-Петербурге олимпийскому квалификационному турниру провела на берегах Невы контрольный матч с командой Австралии - 3:0 (25:20, 25:22, 25:13) и дополнительный сет 25:20.

По взаимной договоренности главных тренеров обеих команд сразу было решено, что спарринг должен состоять из четырех партий. Наставник нашей сборной Туомас Саммелвуо постарался примерно поровну распределить время на площадке между 14 волейболистами, которые имеются в его распоряжении.

Отметим диагонального нападающего кемеровского "Кузбасса" Виктора Полетаева. Он совершил шесть подач навылет, а всего набрал 13 очков. Столько же мячей выиграл и его коллега по амплуа из казанского "Зенита" Максим Михайлов.