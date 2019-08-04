Новости

Сборная России по баскетболу уступила Ирану на товарищеском турнире 16:38
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26 16:23
На несанкционированной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм 16:16
Скончался певец и актер Джо Лонгфорн 16:04
УАЗ вспомнил про свой противотанковый гранатомет 16:00
Умер Вилли Токарев 15:59
Врачи предупредили об опасности "неправильных" кроссовок 15:53
В Иордании создали подводный музей военной техники 15:50
В Крыму ответили на слова Помпео о возвращении полуострова Украине 15:45
"Барселона" объявила о переходе защитника Хуниора Фирпо из "Бетиса" 15:38
Синоптики рассказали, когда вернется лето 15:33
От рака мочевого пузыря умер клавишник Kinks Йен Гиббонс 15:16
"Эй, ухнем!" и "Соловей" прозвучат на концерте ко дню рождения Репина 14:42
Российские военные на "Танковом биатлоне" побили рекорд 2017 года 13:58
Танк Т-80 приготовил яичницу и кофе 13:54
На юге Ирана разбился истребитель 13:38
Глава таможни Уругвая уволился после задержания партии кокаина в ФРГ 13:35
Новая Mazda 3: знакомимся с самой красивой "тройкой" в истории 13:24
Холодное лето в Москве установило рекорд века 13:13
Балтфлот проведет стрельбы из "Градов", пушек и минометов 13:12
Крымский сафари-парк готов принять животных из горящих лесов Сибири 13:00
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку 12:48
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом 12:46
В Иркутской области завершили подсчет пострадавших от наводнения 12:18
Девять человек убиты, 16 пострадали в результате стрельбы в Огайо 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
04.08.2019 16:38
Рубрика: Спорт

Сборная России по баскетболу уступила Ирану на товарищеском турнире

Текст: Илья Соболев

Мужская сборная России по баскетболу продолжает готовиться к чемпионату мира, который в сентябре пройдет в Китае. Сегодня подопечные Сергея Базаревича уступили команде Ирана - 84:91, которая и стала победителем "проверочно-контрольного" международного турнира в Москве. Наши заняли второе место, а третье у Иордании, проигравшей оба своих матча.

Решение провести подобное мероприятие в столице выглядело несколько рискованным с точки зрения зрительского интереса. Все-таки избалованная развлечениями Москва - это не регионы, где каждый приезд сборной производит фурор. Плюс наши дождались еще не всех звезд, включая главную, Алексея Шведа.

Фото: AP/David Zalubowski
Экс-игрок клубов НБА "Вашингтон" и "Нью-Йорк" Рон Бэйкер перешел в ЦСКА

Да и Иордания с Ираном при всем к ним уважении не самые звучные соперники в плане маркетинговой привлекательности. Но опасения оказались напрасными. То ли московский болельщик так соскучился по сборной, которая давненько не добиралась до столицы, то ли сказался тот факт, что эти матчи - последний шанс увидеть национальную команду в России перед ЧМ-2019, но без поддержки подопечные Сергея Базаревича не остались.

Итоги турнира получились неоднозначными. Пятничная победа над Иорданией (111:71) вроде бы дала основания для оптимизма. Базаревич не стеснялся доверять молодым, которые даже в Единой лиге провели за свои клубы считанное количество матчей, а уже дебютировали за главную команду страны.

В любом случае, это не помешало хозяевам турнира привезти сопернику "+40". Правда, игру сделали признанные лидеры. Самым результативным игроком матча стал 33-летний капитан сборной Виталий Фридзон, набравший 22 очка. Даже требовательный Базаревич в целом остался удовлетворен увиденным: "В принципе, все было очень неплохо. Может, соперник по какой-то причине оказался не готов к тому, что мы будем так интенсивно защищаться, хотя это неплохая команда, свидетельство чему - ее выход на Кубок мира".

Фото: Михаил Синицын.
Карасев: У нашей сборной есть талант, желание и безбашенность

Сборная Ирана, днем ранее одолевшая Иорданию - 82:70, оказалась соперником посерьезнее. Все-таки не просто так иранцы играли в финале последнего Кубка Азии. На бумаге в составе азиатов выделялся центровой Хамед Хаддади, отыгравший несколько сезонов в заокеанской НБА. Он и стал главной проблемой россиян, которую решить толком не удалось. Хаддади в итоге набрал 26 очка, больше, чем кто-либо из участников встречи.

Плюс у россиян хватало внутренних трудностей. Например, в организации игры чувствовалась нехватка восстанавливающегося после тяжелой травмы Дмитрия Хвостова. Кстати, он до сборной доехал и даже заглянул в раздевалку к боевым товарищам, но за игрой печально наблюдал со стороны.

Тех ресурсов, которые были в распоряжении тренерского штаба для победы, оказалось недостаточно. Нашим несколько раз как будто удавалось переломить ход игры, но в концовке не хватило хладнокровия.

Теперь сборной предстоит сыграть на контрольном турнире в итальянской Вероне, куда россияне отправятся в среду. Первым соперником команды Базаревича 8 августа станет Венесуэла.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин отметил роль железных дорог в истории России
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом
National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге
Глава украинского МИД предсказал бегство из страны половины жителей