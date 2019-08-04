Сборная России по баскетболу уступила Ирану на товарищеском турнире

Мужская сборная России по баскетболу продолжает готовиться к чемпионату мира, который в сентябре пройдет в Китае. Сегодня подопечные Сергея Базаревича уступили команде Ирана - 84:91, которая и стала победителем "проверочно-контрольного" международного турнира в Москве. Наши заняли второе место, а третье у Иордании, проигравшей оба своих матча.

Решение провести подобное мероприятие в столице выглядело несколько рискованным с точки зрения зрительского интереса. Все-таки избалованная развлечениями Москва - это не регионы, где каждый приезд сборной производит фурор. Плюс наши дождались еще не всех звезд, включая главную, Алексея Шведа.

Да и Иордания с Ираном при всем к ним уважении не самые звучные соперники в плане маркетинговой привлекательности. Но опасения оказались напрасными. То ли московский болельщик так соскучился по сборной, которая давненько не добиралась до столицы, то ли сказался тот факт, что эти матчи - последний шанс увидеть национальную команду в России перед ЧМ-2019, но без поддержки подопечные Сергея Базаревича не остались.

Итоги турнира получились неоднозначными. Пятничная победа над Иорданией (111:71) вроде бы дала основания для оптимизма. Базаревич не стеснялся доверять молодым, которые даже в Единой лиге провели за свои клубы считанное количество матчей, а уже дебютировали за главную команду страны.

В любом случае, это не помешало хозяевам турнира привезти сопернику "+40". Правда, игру сделали признанные лидеры. Самым результативным игроком матча стал 33-летний капитан сборной Виталий Фридзон, набравший 22 очка. Даже требовательный Базаревич в целом остался удовлетворен увиденным: "В принципе, все было очень неплохо. Может, соперник по какой-то причине оказался не готов к тому, что мы будем так интенсивно защищаться, хотя это неплохая команда, свидетельство чему - ее выход на Кубок мира".

Сборная Ирана, днем ранее одолевшая Иорданию - 82:70, оказалась соперником посерьезнее. Все-таки не просто так иранцы играли в финале последнего Кубка Азии. На бумаге в составе азиатов выделялся центровой Хамед Хаддади, отыгравший несколько сезонов в заокеанской НБА. Он и стал главной проблемой россиян, которую решить толком не удалось. Хаддади в итоге набрал 26 очка, больше, чем кто-либо из участников встречи.

Плюс у россиян хватало внутренних трудностей. Например, в организации игры чувствовалась нехватка восстанавливающегося после тяжелой травмы Дмитрия Хвостова. Кстати, он до сборной доехал и даже заглянул в раздевалку к боевым товарищам, но за игрой печально наблюдал со стороны.

Тех ресурсов, которые были в распоряжении тренерского штаба для победы, оказалось недостаточно. Нашим несколько раз как будто удавалось переломить ход игры, но в концовке не хватило хладнокровия.

Теперь сборной предстоит сыграть на контрольном турнире в итальянской Вероне, куда россияне отправятся в среду. Первым соперником команды Базаревича 8 августа станет Венесуэла.