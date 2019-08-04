Супруга президента Асада излечилась от рака

Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.

Злокачественная опухоль груди была обнаружена у первой леди в сентябре 2018 года. К счастью, ее удалось выявить на ранней стадии. В конце января 2019 года сирийские врачи в военном госпитале в Дамаске провели успешную операцию, удалив новообразование. Госпожа Асад гордится тем, что ей удалось вылечиться в Сирии, сообщает сирийское государственное новостное агентство SANA.

В ответ на поздравления Асма аль-Асад поблагодарила всех, кто ее поддерживал и пожелала выздоровления всем больным, а Сирии - мира и процветания.