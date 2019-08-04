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04.08.2019 21:30
Рубрика: В мире

Чемоданы остались на земле

В аэропорту Брюсселя застряли 6 тысяч мест багажа
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(7928)
Из-за технической неисправности транспортной ленты тысячи пассажиров, вылетевших из международного аэропорта Брюсселя, остались без своего багажа. Проблема возникла в 6 утра, через три часа она была решена, но к тому моменту уже порядка 30 самолетов отправились к пунктам своего назначения с пустыми или полупустыми багажными отсеками. А оставшиеся в воздушной гавани сумки и чемоданы создали такой хаос, что в итоге ситуация затронула около 100 из 650 рейсов, осуществленных 3 августа (аэропорт в тот день принял 83 тысячи пассажиров). В итоге на земле остались 6 тысяч единиц багажа.
Фото: REUTERS
Что стоит выложить из багажа перед поездкой за границу

На то, чтобы его отправить владельцам, как отмечают в воздушной гавани, может уйти до пяти дней, ведь далеко не по всем направлениям самолеты летают на ежедневной основе. По поводу местоположения чемоданов и сумоких владельцев будут информировать с помощью SMS и по электронной почте. В качестве извинений администрация предлагает пассажирам, оставшимся без чемоданов, ваучер на сумму 50 евро, который можно будет использовать во время следующего прилета в аэропорт Брюсселя. Получение ваучера не влияет на право пассажиров на компенсацию (до 1300 евро), положенную, согласно европейскому законодательству, в случае утери, порчи или задержки багажа.

Однако в Brussels Airlines, чьи пассажиры пострадали в наибольшей степени, уже заявили, что проблема возникла по вине аэропорта, а не авиакомпании и пассажиры не могут рассчитывать на положенные по закону компенсации.

В мире Европа Бельгия
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