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04.08.2019 09:54
Рубрика: Общество

В аэропорту Сан-Франциско запретят продавать воду в пластиковых бутылках

Текст: Константин Волков

В аэропорту Сан-Франциско (годовой поток 57,7 миллиона пассажиров) запретят с 20 августа продавать воду в пластиковых бутылках, сообщает американский телеканал Fox News. Ранее там уже запретили пластиковые соломинки для напитков, а также реализацию еду в пластиковых контейнерах.

Фото: facebook.com/virginia.raggi.m5sroma
В римском метро пластиковые бутылки можно обменять на билет

Воду в пластике нельзя будет приобрести на всей территории аэропорта, включая вендинговые автоматы и заведения общепита. Пассажирам и персоналу предлагается приносить пустые емкости для воды с собой, или покупать в аэропорту стеклянную и алюминиевую тару.

Про штрафные санкции в отношении нарушителей пока что не известно, но администрация аэропорта надеется, что такой необходимости не возникнет.

Штат Калифорния считается передовым в США в плане защиты окружающей среды, особенно что касается борьбы с пластиковым мусором. Еще в 2014 году там был принят закон о запрете полиэтиленовых пакетов.

Общество Экология В мире США
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