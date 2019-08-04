В аэропорту Сан-Франциско запретят продавать воду в пластиковых бутылках

В аэропорту Сан-Франциско (годовой поток 57,7 миллиона пассажиров) запретят с 20 августа продавать воду в пластиковых бутылках, сообщает американский телеканал Fox News. Ранее там уже запретили пластиковые соломинки для напитков, а также реализацию еду в пластиковых контейнерах.

Воду в пластике нельзя будет приобрести на всей территории аэропорта, включая вендинговые автоматы и заведения общепита. Пассажирам и персоналу предлагается приносить пустые емкости для воды с собой, или покупать в аэропорту стеклянную и алюминиевую тару.

Про штрафные санкции в отношении нарушителей пока что не известно, но администрация аэропорта надеется, что такой необходимости не возникнет.

Штат Калифорния считается передовым в США в плане защиты окружающей среды, особенно что касается борьбы с пластиковым мусором. Еще в 2014 году там был принят закон о запрете полиэтиленовых пакетов.