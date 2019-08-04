В Иордании создали подводный музей военной техники

В Иордании появился музей, созданный специально для любителей подводного плавания. Для этого на дно единственного морского порта страны, расположенного в одноименном заливе Акаба, опустили 19 единиц различной военной техники (в будущем количестве экспонатов будет увеличено).

Как пишет El Mundo, речь идет об устаревших вертолетах, танках, бронемашинах, зенитной батарее, снятых с вооружения иорданской армии. Их разместили в специально подобранных местах, чтобы не повредить коралловые рифы и не повлиять на биоразнообразие залива (все опасные для окружающей среды материалы и вещества были удалены с экспонатов заранее).

"Мы только что разместили последний объект под водой. Теперь все они образуют особый подводный музей", - говорит Шарбил Мади, комиссар по экономическим вопросам города Акаба. По его словам, природные коралловые рифы страдают от чрезмерного внимания любителей подводного плавания, поэтому местные власти решили переключить их интерес на новый объект.

Восемь экспонатов расположились на глубине от 15 до 20 метров. Чтобы увидеть остальные, придется погрузиться на глубину до 28 метров. По словам Мадии, посетить этот музей могут не только те, кто умеет пользоваться аквалангом, но и те, кто предпочитает опускаться на морское дно в специальных капсулах. "Мы надеемся, что в течение полугода туристы со всего мира посетят этот музей", - говорит чиновник. За это время военная техника станет неотъемлемой частью подводного мира: ожидается, коралловые колонии начнут их захват, а внутри объектов поселятся морские обитатели.

За внимание туристов новый подводный музей будет бороться с руинами древнего города Айла, разрушенного землетрясениями и поглощенного морем, который археологи смогли отыскать лишь в 2017 году.