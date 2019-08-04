У банков появилась возможность выдавать бесконтактные карты "Мир" с чипом российской разработки.

Новый чип НИИ молекулярной электроники и компании "Микрон" (входит в компанию "Элемент", объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации "Ростех" и АФК "Система") - полностью российский продукт, который поддерживает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу, соответствует всем международным стандартам и сертифицирован платежной системой "Мир" для использования в национальных платежных картах, сообщил представитель НСПК.

После того, как в 2014 году Visa и MasterCard отключили от обслуживания карты нескольких попавших под санкции банков, обработка транзакций была замкнута в России, а зарплаты бюджетников и соцвыплаты переведены на карты "Мир", созданные российскими специалистами. Основная часть их выпускается с поддержкой бесконтактной оплаты, но с чипами из ЕС, США и Азии. А это сотрудничество может быть нарушено при расширении санкций.

Есть и ряд других вопросов. Обсуждение деталей технической реализации и возможных поправок в законодательство ведется на площадке ассоциации "ФинТех". Ключевой этап эмиссии карт "Мир" завершен: по данным НСПК их выпущено уже свыше 60 миллионов, но скоро начнут истекать сроки действия первых карт. Банки-эмитенты сами определяют поставщиков чипов из перечня НСПК, руководствуясь ценой, качеством, возможностями и так далее.

Сбербанк (основной эмитент "Мира") отказался комментировать планы по использованию российских чипов, другие крупнейшие банки не ответили на запросы "Российской газеты". Крымский РНКБ Банк (который одним из первых в 2016 году на 100% перешел на чип "Микрон" с контактным интерфейсом) рассмотрит вопрос о переходе на чип "Микрон" с бесконтактным интерфейсом в рамках плановой закупки заготовок карт на 2020 год, сообщил вице-президент РНКБ Александр Титов.