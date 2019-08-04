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04.08.2019 14:00
Рубрика: Экономика

В России впервые пройдет чемпионат по финансовой грамотности

Текст: Олег Платонов
Финал российского чемпионата по финансовой грамотности среди школьников должен состояться осенью следующего года в "Орленке".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказала советник директора проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Екатерина Лавренова. Этот проект курирует Минфин РФ.

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Всероссийский чемпионат проведут впервые. Он будет состоять из двух этапов: коммуникативный турнир и финансовые бои. Командные соревнования пройдут среди детей 11-16 лет.

"Ребенку нужно проявить коммуникативные умения, поскольку в школах сегодня этого не хватает. "Из-за ЕГЭ экзамены письменные", -говорит Екатерина Лавренова. - Ну и потом, детям нужно уметь отстаивать собственную позицию".

А в эти выходные в России прошел первый сельский финансовый фестиваль. Деревенских жителей учили, как не попасть в долговую яму, открыть свое дело и пользоваться пластиковыми картами.

Фестиваль проходил в деревне Сардаял (Республика Марий-Эл) при поддержке Минфина РФ в рамках проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ".

Фото: iStock
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Работали семь тематических площадок, на которых гости фестиваля познакомились с важнейшими темами по финграмотности, начиная от того, как правильно пользоваться пластиковыми картами, заканчивая страхованием своего жилища. Селяне так же получили консультации специалистов по самому широкому кругу финансовых вопросов.

Под открытым небом для подростков была устроена "Беседка предпринимателя", где тинейджеры в игровой форме пробовали себя в роли бизнесменов, моделируя свое поведение на рынке, а для самых маленьких был устроен экономический кинотеатр, в котором показывали мультфильмы на финансовую тему.

За активность можно было заработать "денежку" - фестивальную игровую валюту, а затем обменять ее на полезные подарки и памятные сувениры.

Екатерина Лавренова утверждает, что уровень финансовой грамотности среди сельского населения очень разный, и многое, конечно, зависит от экономической развитости самого региона. Однако, по ее словам, там, где Минфин и Минобразования находятся в связке, то и результаты совсем другие. К числу успешных регионов она отметила Алтайский, Ставропольский, Краснодарский край, Томскую, Калининградскую, Волгоградскую, Саратовскую область и республику Татарстан.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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