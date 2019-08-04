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Рубрика: Культура

В США скончался оскароносный режиссер Пеннебейкер

Текст: Елена Демина
Фото: Andrew H. Walker/Getty Images North America/AFP Фото: Andrew H. Walker/Getty Images North America/AFP
Фото: Andrew H. Walker/Getty Images North America/AFP

94 летний документалист Донн Алан Пеннебейкер, известный по работе со звездными музыкантами, умер в четверг у себя дома в Лонг-Айленде.

Уже в 1950-х годах Пеннебейкер начал снимать документальные картины. Среди них выделяется целый ряд фильмов об экс-президенте США Джоне Кеннеди. В 1960-е гг. режиссер погрузился в музыкальную сферу, которая придала ему еще большую известность. Позже документалист, возвращаясь к политической тематике, снял ленту о предвыборной кампании Билла Клинтона.

Пеннебейкеру удалось поработать со множеством легендарных артистов: Бобом Диланом ("Не оглядывайся", 1967), Дэвидом Боуи ("Зигги Стардаст и пауки с Марса", 1973), Джими Хендриксом ("Джими Хендрикс на рок-фестивале в Монтерее", 1986), группой Depeche Mode ("101", 1989) и др.

Документалист номинировался на "Оскар" за фильм "Военная комната" в 1992 году, но на тот момент не был удостоен награды. Заветную статуэтку Пеннебейкер получил в 2013 году за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Культура Кино и ТВ Мировое кино
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