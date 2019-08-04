В старейшем информационном агентстве страны ТАСС сменился главный редактор. Вместо Максима Филимонова на эту позицию назначен Михаил Петров.

Заместитель главного редактора ТАСС Михаил Петров в пятницу 2 августа приступил к обязанностям главного редактора информагентства. О его назначении ранее сообщил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Он прекрасно знает особенности работы агентства, прекрасно понимает все редакционные процессы", - охарактеризовал нового главного редактора Михайлов. По его словам, Петров пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег.

Сам Петров в комментарии РИА Новости отмечал, что кадровые перестановки не изменят курс работы. "Думаю, что на работе агентства это назначение в сторону изменений какого-то курса не скажется", - сказал он.

Отметим, что Михаил Петров работает в ТАСС 20 лет. Много лет он освещал деятельность президента, в составе кремлевского пула сопровождал главу государства в различных поездках по стране и миру. В последние годы Петров в ранге заместителя главреда руководил редакцией кремлевско-правительственной информации, а также редакциями внутренней и внешней политики. Он владеет английским и испанским языками.

Прежний главный редактор ТАСС Максим Филимонов занимал эту должность с 2015 года. По информации ТАСС, с 19 августа он возглавит блок по внешним связям и коммуникациям "Российского экспортного центра" (РЭЦ).