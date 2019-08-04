Вице-премьер Италии назвал Путина великим лидером

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал главу РФ Владимира Путина великим президентом. Он также заявил, что надеется установить хорошие отношения с Россией.

"Я говорю это, потому что так думаю, а не потому, что мне заплатили, как утверждают некоторые газеты", - цитирует Сальвини Ansa.

Лидер партии "Лига" - самый яркий и популярный на сегодня политик в Италии. Ранее он признался, что считает антироссийские санкции бессмысленными. "С нетерпением жду возможности возобновить ведение бизнеса с Россией, потому что санкции никогда ничего не решали", - заявлял итальянский министр.

Ежедневный ущерб итальянской экономики от антироссийских санкций составляет семь миллионов евро.