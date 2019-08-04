Врачи предупредили об опасности "неправильных" кроссовок

Зарубежные специалисты рассказали, чем опасны "неправильные" кроссовки для спорта. Об этом пишет Medicalxpress.

Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.

Специалист посоветовала при выборе кроссовок учитывать тип стопы, стиль бега и рельеф местности.

- Стоит показать врачу вашу старую спортивную обувь. Модель износа поможет лучше разобраться в особенностях ваших стоп. Также специалисту надо рассказать о том, какого рода боли вы испытывали во время бега или после него, - отметила Роу-Бауэр.

Ортопед напомнила, что важно выбирать обувь во второй половине дня, когда нога становится чуть больше.

- Отдайте предпочтение обуви с широким носком, чтобы пальцы не сжимались во время бега. Если вы нашли хорошую пару обуви, то подумайте о том, чтобы купить запасную на будущее. Но не с прицелом на несколько лет, так как с годами размер стопы может меняться, - заключила врач.