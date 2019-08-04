Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность "дела Скрипалей"

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", новые санкции США против РФ в рамках дела Скрипалей - "мощнейшее доказательство" того, что обнародованная Лондоном история по этому делу придумана с целью провокации.

"Это, мне кажется, еще одно мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной. По крайней мере, выдумана та ее часть, которая презентована Британией, Лондоном, правительством Терезы Мэй в качестве официальной версии. Вот это полностью себя дискредитировавшая история, и то, что приняты были санкции, сейчас, спустя столько времени, когда на столе нет не только доказательств, но уже и у стола нет Терезы Мэй, а санкции все равно идут", - сказала Захарова.

Речь идет о втором пакете санкций США, которые должны вступить в силу с 19 августа. В частности, они вводят ограничения на госдолг, а также требуют от международных организаций, таких как МВФ, не предоставлять кредиты Москве.

Кроме того, американские банки не смогут участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, если он номинирован в отличной от рубля валюте, а также выдавать российскому правительству кредиты в какой-либо валюте, кроме рубля. Также вводятся дополнительные ограничения на ввоз в РФ ряда материалов, товаров и техники согласно списку Минторга США.