Рекордная жара привела к появлению огромных озер в Арктике

В конце июля температура достигла рекордного максимума в Гренландии. И здесь особенно сильно ощущаются последствия изменения климата: лед тает гораздо быстрее, чем ожидалось ранее. Последствия - драматические и захватывающие одновременно. Согласно исследованию, проведенному университетом Огайо (США), в период с 2002 по 2016 год Гренландия потеряла 280 миллиардов тонн льда.

Нынешняя жара ускоряет этот процесс: на западе Гренландии рождаются огромные реки и озера с талой водой.

Аномальная для этого региона температура губительно сказывается на гигантском ледяном покрове, и таяние льдов может иметь катастрофические последствия, как это случилось с ледником Окйекудль (Okjökull) в Исландии.

Окйекудль, который сто лет назад покрывал 15 кв. км горного склона в западной Исландии и имел толщину 50 метров, сократился до 1 кв. км льда на глубине менее 15 метров, официально утратил статус ледника, и это - результат изменения климата. Ученые предупреждают: если ситуация не изменится, другие ледяные шапки может ждать та же судьба. Доминик Бойер из университета Райса (США) сказал, что судьба Окйекудля "будет разделена всеми ледниками, если мы не предпримем радикальных мер по сокращению выбросов парниковых газов".

Исчезнувший исландский ледник будет первым, гибель которого отметят мемориальной доской. Это своеобразное мрачное предупреждение на будущее, в котором на исландском и английском языках говорится, что Окйекудль "первый исландский ледник, потерявший свой статус. В ближайшие 200 лет все наши ледники, как ожидается, пойдут по этому же пути. Этот памятник должен сообщить, что мы знаем, что происходит и что нужно сделать". Мемориальная доска будет открыта учеными и местными жителями 18 августа.

"Памятники не для мертвых - они для живых, - сказал Саймен Хоу из университета Райса. - Мы хотим подчеркнуть, что люди должны реагировать на быструю потерю ледников и продолжающееся изменение климата".