Женская сборная России по волейболу отобралась на Олимпиаду-2020

Женская сборная России по волейболу в решающем матче олимпийской квалификации сумела одержать волевую победу над командой Южной Кореи. Уступая по ходу встречи 0:2 по партиям, россиянки вырвали победу, которая позволила им получить путевку на Олимпиаду.

Отборочный турнир проходил в Калининграде. Россиянки и сборная Южной Кореи по очереди обыграли команды Мексики и Канады, и в решающем матче встретились друг с другом.

Первые две партии остались за кореянками - 25:21 и 25:20. Однако затем россиянки все же смогли найти слабые места у соперниц. Третья партия матча стала решающей. Россиянки в какой-то момент уступали пять очков, но все же сломили сопротивление соперниц - 25:22.

Четвертый сет был выигран более уверенно - 25:16. На тай-брейке долгое время шла равная борьба, однако в решающий момент россиянки все же смогли использовать свой шанс - 15:11. Лучшими в составе сборной России стали Наталья Гончарова и Ирина Фетисова, набравшие по 14 очков.