Жильцы ветхих и аварийных многоквартирных домов теперь не должны будут устанавливать у себя дома индивидуальные приборы учета электроэнергии и воды.

Закон об этом вступает в силу с 6 августа. Жители всех многоквартирных домов, основные конструктивные элементы которых изношены более чем на 70 процентов, и домов, которые не включены в региональную программу капремонта, освобождаются от установки счетчиков на воду и электричество. Также не нужно будет устанавливать индивидуальные приборы учета энергоресурсов и в домах, которые входят в программу реновации жилищного фонда и где мероприятия, выполняемые в соответствии с этой программой, должны быть реализованы в течение трех лет.

Аварийное и ветхое жилье - разные понятия. Из аварийного люди расселяются. Ветхое жилье ремонтируется. Но пока что весь вопрос упирается в то, за чей счет ремонт. Ветхие дома остались в небогатых муниципалитетах. Там денег хватает только на латание дыр. Власти пока так и не пришли к решению включать такие дома в региональные программы капремонта. Да и критерии изношенности для признания фонда ветхим до сих пор не установлены.