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05.08.2019 14:00
Рубрика: Экономика
Проект: Фонд развития современной дипломатии

Александра Азарова: Молодежный кадровый резерв своевременная инициатива

Молодежный кадровый резерв является своевременной инициативой - очень полезной для молодежи здесь и сейчас. Подобная инициатива особенно своевременна для российской молодежи из регионов - для них это дополнительный социальный и карьерный лифт. Об этом заявила координатор проектов по молодежным инициативам Фонда развития современной дипломатии Александра Азарова, комментируя новость о начале конкурса на формирование кадрового резерва Росмолодежи.
Фото: Предоставлено Фондом развития современной дипломатии Фото: Предоставлено Фондом развития современной дипломатии
Фото: Предоставлено Фондом развития современной дипломатии

"В настоящее время в стране существуют такие форматы как конкурс "Лидеры России", федеральный кадровый резерв и т.д. Но что-то специально рассчитанное на молодежь - имеющий федеральный статус и главное отдельное и целую концепцию развития программы на всех этапах - в таком действительно есть потребность" - рассказала Александра Азарова.

В рамках проекта, по словам эксперта, важно чтобы это был не просто ведомственный кадровый резерв для конкретного органа власти. А в перспективе более широкий и масштабный проект, рассчитанный на работу с широкими массами молодежи. Вполне уместна целая дорожная карта с конкретными задачами и целями, на которые необходимо выдвигать молодежь. Такая работа должна вестись при тесном контакте с представителями бизнеса и представителей институтов гражданского общества.

"На мой взгляд в концептуальном плане такой проект в перспективе должен иметь четко прописанные этапы развития, через которые должны проходить участники программы. Молодых людей должны привлекать и для решения серьезных задач как бизнеса, так и государственного управления. Разумеется, не только и не столько для решения проблем, но и для обучения и формирования компетенций по которым молодые люди могут себя проявить" - подробнее рассказала Александра Азарова.

Очень важен вопрос финансирования, по словам эксперта, необходимо участие бизнеса и доноров международных исследовательских программ. Молодые люди должны получить максимально широкий опыт работы и самые широкие возможность реализации своего потенциала. Особенно важно разработать доступные и максимально открытые механизмы финансирования для волонтерских молодежных проектов.

"Очень важен аспект финансирования инициатив, участники программы должны иметь возможность получить не только от государства, но и от бизнеса, и в рамках грантов для НКО. И это должно касаться и сферы деятельность - молодые люди должны получить опыт работы не только в государстве, но и в бизнесе, общественной дипломатии, научной работе и т.д. Но это направление будет недостаточно раскрыто без международных партнеров и потому должен быть шанс наличия и использования международных контактов. Наша молодежь должна быть приобщена к последним глобальным тенденциям быстро меняющегося мира".

По словам эксперта, в рамках данного проекта крайне полезно отдельное международное направление, наряду с такими как экономика, межнациональные отношения, экология и остальные.

"Международное направление актуально для молодых людей потому что в быстроменяющемся глобальном мире молодежь должна иметь компетентное представление не только о ситуации в стране. Но и иметь собственное и грамотное видение социально-экономического и культурного положения государств-соседей России. Речь идет даже не о политике, но о подготовке молодых людей к сетевой дипломатии, это станет фундаментом для лучшего понимания нашей молодежью окружающего мира" - заметила Александра Азарова.

Отдельным и углубленным направлением для молодых людей в рамках подготовки кадрового резерва Росмолодежи, по мнению эксперта, должна быть сфера межнациональных отношений и гражданская идентичность. Этот аспект предельно важен для молодого поколения, особенно в контексте выстраивания неких объединяющих тенденций все общество независимо от тех или иных различий, существующих в нашей стране объективно.

"Граждане многонациональной и многоконфессиональной страны должны быть прекрасны подготовлены к работе в таких направлениях как национальный аспект политического и социального устройства страны. Речь идет не только о национальной политике, но и об учете и понимании сложной региональной специфики, которая в нашей стране сильно разнится, причем во многих направлениях. И именно развитая и прививаемая молодыми людьми общегражданская идентичность может стать важным объединяющим факторов для многонационального и многоконфессионального российского общества" - подчеркнула Александра Азарова.

Отдельно эксперт остановилась на интеграции проекта молодежного кадрового резерва и бизнес структур - малого, среднего и крупного уровней. Бизнес - проекты, решение управленческих задач и участие в производственном процессе - прекрасная школа подготовки и социального созревания молодых людей, вступающих в жизнь. Синергия в этом направлении особенно выгодна бизнесу, поскольку вместе с молодыми людьми в производственные процессы приходит энергия, энтузиазм и дух новаторства.

"Бизнес-инициативы молодых людей или же вовлечение молодежи в работу крупных бизнес-структур для обучения и раскрытия потенциала в рамках проектов молодежного кадрового резерва прекрасная возможность работы на перспективу не только для конкретных компаний. Но и для экономики в целом. Молодежь как наиболее активная и динамичная часть населения является маятником тех потребностей и перемен, которые нужны обществу. То, что мы узнаем через социальные опросы и множество исследований, мы можем нагляднее увидеть через изучение тенденций на молодежном рынке труда, через анализ опыта и эффективности молодежи в производстве. Таким образом мы сможем играть на опережение в решении многих задач и вызовов, которые существуют для малого и среднего бизнеса. И именно молодежь должна стать двигателем этого процесса" - резюмировала Александра Азарова.

Экономика
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