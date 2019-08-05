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05.08.2019 14:00
Рубрика: В мире

Американский самолет провел разведку неподалеку от российской базы в Сирии

Текст: Юрий Когалов

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведку неподалеку от базы ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. Об этом свидетельствуют данные портала PlaneRadar.

Фото: EPA
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России

Согласно опубликованным в Twitter картам, самолет, взлетевший с авиабазы Сигонелла (на Сицилии), приблизился к берегам Сирии и пролетел вдоль них, в 12.15 он оказался как раз напротив базы Тартус.

Полет проводился на высоте 9,4 километра над землей, скорость движения самолета составляла 946,2 километра в час.

Стоит отметить, что американские самолеты все чаще появляются вблизи границ России и у российских баз в Сирии. Только за последнюю неделю было зарегистрировано несколько десятков таких случаев. Обычно для сопровождения поднимаются российские перехватчики.

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