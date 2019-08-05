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05.08.2019 20:53
Рубрика: В мире

Playboy не пускают в Белый дом

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(7929)
Конфликт вспыхнул между администрацией президента США и корреспондентом журнала Playboy при Белом доме Брайаном Каремом. Власти решили на 30 дней отозвать пропуск журналиста, который необходим для свободного посещения пресс-мероприятий в резиденции главы государства в Вашингтоне.

За Карема вступилась Ассоциация корреспондентов Белого дома (англ. White House Correspondents Association, WHCA). А в Playboy назвали ситуацию "крайне тревожной" и собираются обжаловать решение об отзыве пропуска.

Поводом для такой меры стала словесная перепалка Карема с Себастьяном Горкой, который ранее был одним из советников Дональда Трампа. Инцидент произошел недавно на мероприятии в Розовом саду Белого дома. После этого журналиста Playboy, по его словам, обвинили в том, что он "нагрубил гостю президента" и "не соблюдал нормы приличия и порядка".

Фото: depositphotos.com
Слабовидящий американец обвинил Playboy в нарушении его прав

Playboy в последние годы переживал непростые времена как из-за конкуренции со стороны онлайн-контента, так и под давлением движения #MeToo. Новое руководство, включая Купера Хефнера - сына основателя журнала Хью Хефнера, пытается найти свежий облик для бренда, завоевавшего свою славу как эротический журнал для мужчин. В 2017 году Playboy дебютировал в Вашингтоне, аккредитовав постоянного корреспондента при Белом доме. А в прошлом году журнал произвел фурор, поучаствовав в главной столичной вечеринке года - традиционном ужине WHCA, на котором собирается политическая элита, журналисты, звезды шоу-бизнеса. Традиционно до и после этого события проводится серия пре- и афтепати, и Playboy организовал одну из таких вечеринок, в том числе пригласив сотрудников администрации и сенаторов. Впрочем, обошлось без ассоциирующейся с журналом "обнаженки" - мероприятие прошло "без галстуков", но не более того.

В Вашингтоне издание теперь заявляет о "возвращении к истокам", позиционируя себя в качестве защитника первой поправки к конституции США, гарантирующей свободу слова. В комментарии по поводу пропуска Карема отмечается, что "журнал бьется за свободу слова с 1953 года".

Карем пишет на политические темы на сайт Playboy, где есть целая рубрика "Политика 2020". В прошлом году этот журналист, критикующий администрацию Дональда Трампа, уже отметился на одном из брифингов Белого дома, когда обвинил пресс-секретаря администрации Сару Сандерс в нападках на прессу.

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