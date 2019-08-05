Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим реактивными снарядами

В Сирии террористы выпустили в направлении авиабазы Хмеймим три снаряда из реактивной системы залпового огня. Как сообщает Минобороны РФ, атака была проведена 5 августа около 14.30 мск. Средства контроля воздушного пространства авиабазы зафиксировали пуск ракет с северного направления от аэродрома.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС