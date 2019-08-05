Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим реактивными снарядами

В Сирии террористы выпустили в направлении авиабазы Хмеймим три снаряда из реактивной системы залпового огня. Как сообщает Минобороны РФ, атака была проведена 5 августа около 14.30 мск. Средства контроля воздушного пространства авиабазы зафиксировали пуск ракет с северного направления от аэродрома.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
В результате обстрела сама авиабаза не пострадала, она функционирует в плановом режиме. В военном ведомстве отметили, что снаряды упали в поселке Руайсэд Афиф, расположенном неподалеку от Хмеймима. В результате обстрела ранения получили четыре мирных жителя.