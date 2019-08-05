Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек

В результате мощного взрыва в центре Каира погибли 17 человек, еще более 30 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Египта Халю Зейд.

По данным местного МВД, взрыв произошел по причине крупного ДТП - автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими машинами. После взрыва начался пожар.

Был ли в действиях виновника аварии злой умысел, пока не сообщается. В генпрокуратуре Египта распорядились провести срочное расследование причин и обстоятельств случившегося.

В настоящее время пожар ликвидирован, движение транспорта по шоссе восстановлено.