Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 5 по 11 августа

Юность Барона

Первый канал продолжает модель летнего поведения прошлого года: ворошит "закрома" и достает из них новые сериалы, которые ждали своего эфирного часа. И это выгодно отличает его от остальных. С начала этой недели - премьера многосерийного фильма Валерия Ускова и Владимира Краснопольского "Экспроприатор". Главную роль в нем исполнил Артем Ткаченко.

"Экспроприатор" - предыстория культового телевизионного сериала "Бандитский Петербург", действие в которой происходит в 1962-м. Сценарий к фильму написали Андрей Константинов и Игорь Шушарин. В "Бандитском Петербурге" Барон (его играл Кирилл Лавров) был уже "состоявшимся", именитым вором-рецидивистом, "экспроприатором награбленных ценностей", как он себя называл. В новом фильме рассказана "предыстория" этого героя.

Молодой и удачливый вор Юрка во время поездки в поезде вспоминает свое детство и юность - начиная с довоенной поры, блокаду, партизанский отряд, первую зону... Сериал охватывает практически сорок лет. В нем будет показано, как время обошлось с мальчиком из интеллигентной профессорской семьи, и объяснено, почему он впоследствии стал вором в законе. Главную роль Юрки Барона играют сразу трое актеров: Артем Шаффер - в детстве, Павел Меленчук - в юности и Артем Ткаченко - уже во взрослом возрасте.

Где и когда смотреть: Первый канал, 5-8 августа, 21:35

О странностях любви

Новые выпуски ток-шоу "Про любовь" должны соответствовать летнему периоду, когда обостряются чувства и возникают романы - курортные и не только. Однако, как мы знаем, ток-шоу помогает налаживать уже сложившиеся отношения всем, кто остро в этом нуждается, кто переживает кризис: мужьям и женам, отцам и детям, бабушкам и внукам, друзьям.

Ведущие ток-шоу "Про любовь" - тележурналистка Софико Шеварднадзе и рок-музыкант Сергей Шнуров. Софико - сентиментальная и эмоциональная, искренне верит в то, что все в нашей жизни вращается вокруг любви. Сергей - скандально известный лидер группы "Ленинград", грубый и хулиганистый, склонный к эпатажу - уверен, что любовь - это всего лишь удобное понятие. "Это категория, концепт, построенный в современном обществе в основном на голливудских фильмах...Такой циничный подход", - говорит Шнуров.

Несмотря на фундаментальные разногласия в вопросах любви, Шеварднадзе и Шнуров каждый на свой лад стараются помочь запутавшимся в любовных отношениях людям. "Общая основная проблема в мире - это нарушение коммуникационных связей, никто друг друга не слышит, - говорит Сергей Шнуров. - Все являются писателями, но никто не читатель. Это основная проблема и, по большому счету, все конфликты происходят из-за этого: очень мало слушателей".

Где и когда смотреть: Первый канал, 7 августа в 23:30

Потанцевать у телевизора

Летние музыкальные фестивали - то, что притягивает практически всех. К сожалению, не на все можно поехать, но все реально посмотреть. Например, с помощью телевидения. Первый канал представляет трансляции из Баку с Международного музыкального фестиваля "Жара", который ежегодно проходит на солнечном побережье Каспийского моря.

Ведущая гала-концерта открытия фестиваля - Яна Чурикова. На сцене - Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия, Вера Брежнева, Николай Басков, Burito, Ани Лорак, Zivert, Александр Панайотов, Григорий Лепс, "Artik & Asti", Emin и Сергей Лазарев.

Где и когда смотреть: Первый канал, 9 августа, 21:30

Проверка на дорогах

Очередной фильм-расследование Аркадия Мамонтова называется "Дорожная карта". Сегодня в России государство вкладывает беспрецедентные суммы в дорожное строительство. Только в федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги" участвуют 83 региона. Для половины из них это колоссальный толчок к экономическому развитию.

Однако "головотяпство" на местах превращает благую идею в подобие фарса. Студия Мамонтова совместно с Общероссийским Народным фронтом и Минтрансом проводит свое расследование о том, как идет реализация важнейшего национального проекта. Съемочной группе удалось получить сертификат инспектора, имеющего право проверять качество дорог и внедрить корреспондента в спецгруппу, проводившую независимый аудит качества дорожного полотна в разных регионах страны.

Как в нарушение технологии вместо положенных пяти сантиметров асфальта кладут несколько миллиметров, сужают региональные автомагистрали на полметра, тем самым снижая безопасность трассы? Как местные чиновники пишут липовые отчеты о выполненных работах, которых на самом деле никто и не проводил? Как в российском областном центре водители такси отказываются выезжать по указанному адресу из-за непролазных улиц и переулков? Многие нарушения и недоделки автор зафиксировали на камеру.

Где и когда смотреть: "Россия 1", 11 августа, 11:20

Сестра-актриса

Ксения Кутепова - гостья ток-шоу "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Путь Ксении Кутеповой в актерскую профессию по-своему уникален. Вместе с сестрой Полиной они в конце 70-х танцевали в Ансамбле песни и пляски им. В.С. Локтева во Дворце пионеров на Ленинских горах. По коридорам дворца сновали ассистенты режиссеров с расположенной поблизости студии "Мосфильм". Артистичные, похожие друг на друга как две капли воды, рыжие девчонки быстро привлекли внимание киношников. И вот уже 10-летние Ксения и Полина оказались на съемках фильма "Василий и Василиса" вместе со знаменитыми Михаилом Кононовым и Ольгой Остроумовой.

Ксения еще с детства, по ее признанию, обнаружила в себе нехарактерную для актерской натуры черту. "Это заложено природой - я не люблю внимания зрителей, - говорит она. - Когда показывали фильм, в котором мы снимались, на меня начинали показывать пальцем. Не хотела идти в школу - опять сквозь строй этих взглядов. И сейчас не люблю, когда на улице подходят за автографом. Некомфортно. Многие актеры заводятся от внимания, а я из другой категории".

Почему Ксения Кутепова сегодня нечасто снимается в кино? С ее опытом и актерскими данными, да и муж-режиссер Сергей Осипьян мог бы снимать ее почаще. Почему она не считает для себя зазорным сниматься в телесериалах после того, как воплотила на театральной сцене персонажей из толстовских и гоголевских произведений? Правда ли, что сестры-близняшки Ксения и Полина Кутеповы в школе дурачили учителей, а в ГИТИСе - своего наставника Петра Фоменко? Об этом и многом другом - в программе.

Где и когда смотреть: "ТВ Центр" в четверг, 8 августа, в 13:40

Пять вечеров с Олегом Табаковым

В эфире "России К" - авторский проект Анатолия Смелянского "Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах", который представляет собой увлекательный рассказ о творческом долголетии Олега Табакова и о природе мхатовского феномена.

"Олег Табаков накопил огромный жизненный опыт. Никогда не претендовал на героические роли, всегда оставался в границах характерного артиста. Не хотел играть Гамлета, но мечтал о Полонии. Тем не менее, важнейшие актерские свершения Табакова выразили полувековую историю нашей страны, предъявили разные черты национального характера, взятые на пределе откровенности и художественной выразительности...", - говорит Анатолий Смелянский.

В проекте речь пойдет и о сокурсниках по школе-студии МХАТ, о том, как складывалась судьба легендарного "Современника" и об истории рождения "Табакерки". Об актерах и репертуаре, о прошлом и настоящем МХТ им. А.П. Чехова, о природе дарования Олега Павловича размышляют его коллеги и ученики - Сергей Юрский, Станислав Любшин, Лия Ахеджакова, Евгений Миронов, Владимир Машков, Сергей Газаров, Сергей Безруков, Марина Зудина, Константин Райкин, Анатолий Белый, Евгения Добровольская, Кирилл Серебренников. В фильме использованы архивные кино- и фотодокументы из истории Художественного театра и "Табакерки".

Где и когда смотреть: "Россия К", с 5 по 11 августа, 21:00 (повтор на следующий день - в 10:15)

От Виолетты до Дездемоны

С 6 по 9 августа в эфире телеканала "Россия К" можно увидеть концерты Динары Алиевой, Хиблы Герзмавы, Ольги Гуряковой, Ильдара Абдразакова, Василия Ладюка и Кристины Мхитарян в рубрике "Российские звезды мировой оперы".

В частности, зрители увидят знаменитую оперную диву Хиблу Герзмава - солистку Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, приглашенную солистку "Метрополитен Опера", Театра на Елисейских полях, Королевского театра "Ковент Гарден" на сцене Большого зала Московской консерватории.

В программе: ария Виолетты из оперы "Травиата", сцена и молитва Дездемоны из оперы "Отелло" Джузеппе Верди; ария Адрианы из оперы "Адриана Лекуврер"; Вальс Мюзетты из оперы "Богема" Джакомо Пуччини; "Завтра" и вокальный цикл "Четыре последние песни" Роберта Штрауса. Аккомпанирует Симфонический оркестр Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Дирижер Феликс Коробов.

Где и когда смотреть: "Россия К", 7 августа, 18:25

И днем, и ночью - Кот Ученый...

Премьера мультсериала "Сказочный патруль. Хроники чудес" состоялась в приложении "Мульт" 2 августа. Таким образом, раскручивается телевизионная премьера новинки - спин-оффа популярного у детей мультсериала "Сказочный патруль", которая вскоре появится в эфире. Оба проекта произведены анимационной студией "Паровоз" по заказу компании "Цифровое Телевидение".

Анимационный сериал "Сказочный патруль. Хроники чудес" в каждой серии рассказывает об уже знакомых юным зрителям персонажах "Сказочного патруля" - Коте Ученом, Цветике-Разноцветике, Василисе, Лешем, самих девочках-волшебницах и многих других. Стилистика нового мультсериала - 3D-анимация, дополненная моушн-комиксами, чья мировая популярность растет с каждым годом.

Сам сериал "Сказочный патруль" в 2017 году стал лауреатом Национальной анимационной премии "Икар", присуждаемой за достижения в области анимационного кино и за профессиональный вклад в развитие отрасли. В том же году на престижной международной премии Cyber Sousa мультсериал взял "серебро" в номинации "Лучший иностранный анимационный сериал" и вошел в шорт-лист в той же номинации на Международном фестивале анимации в Анси. В 2019 мультсериал взял первую статуэтку "ТЭФИ-Kids" как лучший российский анимационный сериал.

Что же было ночью?

"Репост" - дебютный фильм одного из режиссеров сериала HBO "Эйфория" Пиппы Бьянко, показы которого с успехом прошли на американском фестивале Sundance, а также в Каннах.

Тревожная, мрачная драма - еще одно пронзительное высказывание на тему хрупкости мира подростков, особенно в эпоху диджитал. 16-летняя Мэнди в исполнении Рианны Баррето (спецприз жюри "Sundance" за дебют) обнаруживает в телефоне пугающее видео. В нем фрагменты ночи, полностью стертой из ее памяти. Пока видео облетает школу и округу, растерянная девушка пытается восстановить ход событий. Почему она потеряла сознание? Что происходило до, во время и после злополучной записи?

Поиск истины становится серьезным эмоциональным испытанием не только для девочки, но и для ее родителей. Их роли достались Пурне Джаганнатан ("Однажды ночью") и Дж.С.МакКензи ("Темный ангел").

Где и когда смотреть: "Амедиатека", с 28 июля