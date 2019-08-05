Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну позицию в рейтинг-листа АТР.

В понедельник АТР опубликовала новый рейтинг-лист сильнейших теннисистов мира. Благодаря выходу в финал крупного турнира в Вашингтоне россиянин Даниил Медведев сумел подняться на одну позицию и теперь занимает девятую строчку.

Всего на 145 очков Медведева опережает еще один россиянин Карен Хачанов, сохранивший восьмое место.

Еще один представитель России Андрей Рублев за неделю потерял сразу 21 позицию. С 49-го места он опустился на 70-е.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль, замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР на 5 августа 2019 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4755;

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4045;

6 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;

7 (5). Александр Зверев (Германия) - 4005;

8 (8). Карен Хачанов (Россия) - 2890;

9 (10). Даниил Медведев (Россия) - 2745;

10 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2500...

70 (49). Андрей Рублев (Россия) - 996.