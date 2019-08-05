Даниил Медведев не смог завоевать пятый по счету титул в карьере. В 2018 году он выиграл турниры в Токио, Уинстон-Сейлеме и Сиднее, а в 2019 году стал победителем соревнований в Софии. Но в финале Вашингтона россиянин за полтора часа уступил австралийцу Нику Кирьосу в двух сетах - 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). Для Даниила это был шестой финальный матч за последний год. Чаще за титул боролись только швейцарец Роджер Федерер (7) и серб Новак Джокович (9).

За свою карьеру Даниил Медведев выиграл четыре турнира, в том числе в этом году - в Софии. Фото: РИА Новости.

Еще накануне встречи Медведев, который уже проигрывал Кирьосу в 2019-м на "Мастерсе" в Риме, заявил: "С такими теннисистами, как Ник, все решает один брейк или тай-брейк". За весь матч не было ни одного брейк-пойнта, а на тай-брейках сильнее оказался австралиец. Хотя у Даниила были все шансы взять первую партию. Он вел 5:2, но упустил преимущество.

Даниил Медведев заработал 183 тысячи долларов и поднялся на девятую строчку в рейтинге ATP

- Все мы знаем, на что способен Кирьос, когда захочет. На этой неделе ему хотелось играть, поэтому он действовал жестко, - прокомментировал Медведев исход поединка.

Кирьос подал 18 эйсов, в том числе на матчболе, и не допустил ни одной двойной ошибки. Для 24-летнего австралийца это шестой титул в карьере. Он также улучшил статистику встреч с теннисистами из десятки сильнейших до 5:1 в свою пользу. Это 83 процента успеха - самый завидный показатель в ATP-туре в этом году. Даже Джокович выступил хуже, выиграв 7 из 9 матчей у топ-оппонентов (78 процентов).

Но сухие цифры - совсем не то, что характеризует Кирьоса. Выходки Ника на корте - вот что нравится публике не меньше, чем красивые победы по всем правилам. Порой Кирьос ходит по грани, ругаясь с арбитрами или швыряя бутылки с водой в сторону судейской вышки. Но иногда сумасшедший австралиец делает классное шоу. Так, например, было во время полуфинала с греком Стефанасом Циципасом. Кирьос проассистировал Циципасу, у которого порвались шнурки на кроссовках, и передал ему запасную пару обуви от отца, сидевшего в вип-боксах. Подойдя к скамейке соперника, Ник встал на одно колено и протянул сумку. Циципас не смог сдержать улыбку.

Медведеву повезло меньше. Он видел неприглядную сторону Кирьоса, когда тот повернулся к нему пятой точкой во время матча на "Мастерсе" в Риме. Интересно, что на стартовавшем турнире в Монреале Даниил может снова встретиться с Ником. Это произойдет в матче 1/16-й, если австралиец обыграет британца Кайла Эдмунда в первом круге. Медведев, как сеяный участник, стартовый раунд пропустит.