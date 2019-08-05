Девять человек погибли в горах Китая из-за дождей

В центральной китайской провинции Хубэй из-за горных потоков, вызванных сильными дождями, погибли девять человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье. Из-за сильных осадков десятки человек оказались в ловушке в горном ущелье на территории уезда Хэфэн, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство "Синьхуа".

К утру понедельника удалось спасти 61 человека. Сейчас на месте происшествия задействованы более 60 сотрудников аварийно-спасательных служб. Поисковые работы продолжаются.