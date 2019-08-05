Ди Каприо посоветовал начинающим актерам смотреть больше фильмов

Леонардо Ди Каприо поделился профессиональными советами с начинающими коллегами. Главное из напутствий, данных знаменитым американским актером, - смотреть как можно больше кинокартин.

Обладатель премии Оскар считает, что всем начинающим (и даже уже знаменитым) работникам киноиндустрии необходимо знакомиться с творчеством своих коллег и перенимать опыт. "Я бы сказал, начните смотреть фильмы. Изучайте, что было сделано до вас. Сравнивайте себя с лучшими и начинайте свой путь, отталкиваясь от этой планки", - заявил Ди Каприо.

Актер рекомендует старые фильмы с участием легенд мирового кино. При этом он сам часто смотрит такие киноленты и черпает из них вдохновение. Daily Mirror приводит слова голливудского актера: "Попытайтесь сравнить себя с великими и только потом начинайте что-то предпринимать".

Леонардо Ди Каприо отметил, что самое приятное в специфике кинокарьеры - возможность пересмотреть результаты своих трудов, выделить сильные и слабые стороны. "Первое, что я советую всем, кто спрашивает меня о работе в кино, - это помнить, что все, сделанное вами, остается в истории, выжжено на пленке", - отметил актер.