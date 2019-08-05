"Динамо" договорилось о приобретении игрока "Боруссии"

Московское "Динамо" согласовало переход атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа. Сумма сделки - 20 млн евро.

Как сообщает Bild, стороны договорились обо всех условиях и сам трансфер теперь - вопрос ближайших дней.

Филипп провел за "Боруссию" 51 матч во всех турнирах, в которых отличился 11 раз и сделал восемь голевых передач.

Также он выступал за молодежную сборную Германии (игроки не старше 21 года), провел в ее составе десять матчей и выиграл чемпионат Европы (2017).