Традиционно август в России - не только месяц, когда люди по старой памяти с беспокойством ожидают, как бы не приключилась снова какая-нибудь неприятность с рублем. Но это еще и время, когда динамика потребительских цен, как правило, на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг даже снижается.

Ждать ли нам дефляцию и в этом августе? Скорее всего, да, так как главный фактор снижения цен здесь - сезонный, то есть урожай плодоовощной продукции. А в нынешнем году, по свежей информации из минсельхоза, ждут рекордный урожай тепличных культур - на 38 процентов больше прошлогоднего. И это примерно вдвое больше уровня 2014 года. Поэтому вполне вероятно, что в этом году цены, во всяком случае на томаты и огурцы, снизятся на 13-15 процентов.

А учитывая, что и полный показатель инфляции, набравший резко вес в январе вслед за повышением НДС, к лету расти перестал, вероятно, что и вариант с августовской суммарной дефляцией в пределах 0,2-0,3 процента вполне реалистичен. В то время как базовая инфляция (без цен на продукты питания) вполне может остаться на уровне июля или подрасти всего на 0,1 процента.

Способствует этим летом приостановке цен и еще ряд факторов. Достаточно стабилен рубль, который весь год дорожает по отношению и к доллару, и к евро. Эта тенденция, вероятно, сохранится и во втором полугодии с учетом начала снижения ставок ФРС США и сохраняющейся сверхмягкой политики нулевых и отрицательных процентных ставок Европейского Центробанка. Но возможны и локальные скачки ослабления. И все-таки "апокалиптические" сценарии для этого августа скептики могут отложить в долгий ящик. По 2019 году критических курсов, похоже, мы все-таки не увидим. Но затянуть постепенно доллар под отметку в 60 рублей рынки будут вполне способны в ближайшие месяцы.

Сдерживают цены от возможных скачков вверх и недостаточные доходы населения, а оттого подавленный спрос на товары и услуги - фактор невеселый, но все взаимосвязано, и на сегодня недостаток доходов предотвращает тоже отчасти рост цен. Оживляется спрос по большей части, увы, только за счет бума потребкредитования, который постепенно стихает.

Параллельно видим мы и очень спокойные (в отличие от прошлого года) действия ЦБ России, который второй раз за лето методично снизил ключевую процентную ставку, считая, что угроза нового витка инфляции на время отступила, а значит, можно более низкими ставками простимулировать кредиты для бизнеса.

Сама по себе пониженная ставка допускает некоторое увеличение денежной массы, то есть в теории могла бы сработать на разгон инфляции, но очевидно, что, действуя так, Центробанк рассчитывает, что риски такого сценария в этом году минимальны. И даже планирует снизить до нового года ключевую ставку еще 1-2 раза.

Наконец, в этом году нормально работают механизмы, созданные правительством для сдерживания цен на бензин: и не далее как 30 июля президент подписал дополнительно закон, корректирующий эти так называемые демпфирующие (компенсационные, смягчающие) механизмы в сторону большей надежности. Так что и подвоха со стороны цен на топливо, на транспортировку продукции в этом году ждать, по идее, не приходится.

С учетом всех перечисленных факторов вероятнее, что среднегодовая инфляция, которая еще в мае превышала 5 процентов, а по данным на июнь официально составила 4,7 процента, имеет шансы снизиться к концу 2019 года вновь до прошлогодних 4,3 процента.

Но, разумеется, по показателям "личной инфляции", учитывающей средний чек в магазине не на корзину товаров Росстата, а на реально покупаемый гражданами набор товаров, суммарный скачок цен будет в любом случае заметнее: не менее чем на 7-8 процентов с учетом бурного начала года. Не учтут, увы, официальные показатели инфляции и фактического роста тарифов в платежках по ЖКХ. А по опросу исследовательского центра "Ромир", 23 процента жителей сообщили, что счета для них неподъемные, тогда как в 2016 году в аналогичном опросе о серьезных трудностях с оплатой ЖКХ сигнализировали 12 процентов.