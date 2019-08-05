Эксперт прокомментировал выявленные при производстве минералки нарушения

В России нет обязательной сертификации питьевой бутилированной воды, поэтому каждый производитель сам разрабатывает технические условия, на основании которых разливает воду. Такое мнение высказал руководитель Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

"По большому счету он (производитель, - прим. "РГ") что захотел, то и залил", - отметил эксперт, комментируя исследование Роспотребнадзора, в ходе которого специалисты проверили 300 тысяч партий минеральной воды и обнаружили серьезные нарушения обязательных требований более чем в 130 партиях.

Говоря об идее маркировать питьевую воду средствами идентификации, Гончар заметил, что эта мера вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию с безопасностью минеральной воды.

"Производитель в лучшем случае находит скважину, в худшем - берет водопровод, чуть-чуть очищает - и вода будет высочайшего качества", - сообщил эксперт в беседе с RT. Он также добавил, что разрабатываются технические условия, и после очищения от железа и хлора маркировка воды уже не имеет никакого значения.