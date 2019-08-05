Роспотребнадзор сообщил о нарушениях при производстве минеральной воды

Новости

Сбербанк запустит оплату по QR-коду по всей стране 12:26
В Азове нашли древнюю чашу в виде цветка 12:26
Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в интернет 12:21
В Севастополе нашли тело утонувшей во время шторма спортсменки 12:17
Mercedes-Benz готовит к премьере свой лучший седан в истории 12:15
"Респект и уважуха": Юрий Лоза вспомнил теплыми словами Вилли Токарева 12:12
На Барнаул обрушился мощный ураган 12:10
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе 12:08
ВИЧ-инфицированные могут остаться без лекарства 12:08
На примере супервулкана предложен способ прогнозирования извержений 12:07
Депутат из Ленобласти предложил ограничить выдачу кредитов для молодежи 11:53
Сбежавшего после "воровского пира" осужденного нашли под Белгородом 11:53
В Якутске медсестру наградили за спасение тонущего мужчины 11:47
На Кубани эвакуированных школьников возвратят в детские лагеря 11:43
БМП будущего: Израиль представил технологии "умной" бронетехники 11:41
СК проверит смерть младенца в Челябинской области 11:40
В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу 11:40
СК попросил арестовать еще трех участников дела о беспорядках 27 июля 11:39
В Красноярском крае на озере владелец моторки насмерть сбил ребенка 11:36
Ученые проследят за косаткой Александрой из "китовой тюрьмы" 11:36
На Ямале рабочего затянуло в канализационную трубу 11:35
Рябков: США стали "могильщиками" ДРСМД 11:34
Томские ученые нашли связь между вулканами и золотом 11:28
В Иркутской области вынесли приговор виновнику лесного пожара 11:25
Опрос: Стресс на работе испытывают более 90 процентов россиян 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 10:51
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор сообщил о нарушениях при производстве минеральной воды

Текст: Евгений Гайва
Роспотребнадзор в период с 2017 года по первое полугодие 2019-го выявил более 30 тонн минеральной воды, выпущенной на рынок с нарушениями обязательных требований. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Фото: Антон Подгайко/ТАСС Фото: Антон Подгайко/ТАСС
Фото: Антон Подгайко/ТАСС

В рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзором было исследовано свыше 300 тысяч партий минеральной воды общим весом более 245 тысяч тонн. Всего выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований. Среди прочего нарушения касаются требований к маркировке, нанесенной на упаковку.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

В соответствии с техрегламентом Таможенного союза фасованная питьевая вода и природные минеральные воды отнесены к пищевой продукции. Роспотребнадзор ведет контроль соблюдения требований безопасности.

На платформе ресурса ГИР ЗПП создана система быстрого оповещения о продукции, не соответствующей обязательным требованиям. На основе этих данных территориальные органы имеют возможность оперативно отреагировать на сообщения и изъять воду из оборота.

В настоящее время в России производят минеральную воду более 400 предприятий, а реализуют продукцию свыше 200 тысяч объектов торговли.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Ставрополье начали очищать рынок минеральной воды от подделок

"В силу решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 г. № 135 Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость в срок до 1 июля 2020 года оформления документов об оценке соответствия обязательным требованиям технического регламента ЕАЭС 044/2017", - отметили в ведомстве.

Для борьбы с фальсификатом Роспотребнадзор предложил включить природную минеральную воду в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая
Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Россия резко снизила поставки угля на Украину
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек