Эксперты назвали продукты, которые помогут от сонливости

Батончики богатые протеином и молоко помогают от сонливости, считают в Кембриджском университете. Но российские ученые не согласны с таким заявлением. С одним из них пообщался корреспондент "Вечерней Москвы".

По словам профессора персонифицированной медицины ФМБА России Маргариты Королевой, белковая еда не спасет от недосыпа.

"Энергетический спад возникает обычно в 15-16 часов, когда возникает естественная потребность взбодриться. В этом случае требуется перекус. Это могут быть овощи и крупы, богатые белком и клетчаткой, горсть миндаля и грецких орехов", - рассказывает эксперт.

Маргарита Королева отмечает, что объем комфортной для желудка порции в среднем составляет 200-300 граммов, а стакан крепкого чая или кофе для восстановления сил не должен превышать 250 миллилитров в объеме. Чтобы быть активным до обеда, нужно употребить хрустящие фрукты.

Она также посоветовала пить воду и свежие соки спустя 40 минут после еды.