Эксперты Ассоциации юристов России предлагают прописать правила использования так называемых больших данных: информации, собираемой интернет-гигантами о жизни буквально каждого человека. В том числе необходимо предусмотреть возможность продажи гражданином информации о своей собственной жизни: что любит, где бывает, что покупает и прочее.

Информация в цене. Интернет-гиганты зарабатывают на данных о людях большие деньги. Почему бы и людям не заработать на сведениях о себе? Фото: Сергей Куксин.

Предложения прозвучали на Больших парламентских слушаниях "Вопросы развития цифровой экономики" в Государственной Думе.

Фактически интернет-гиганты, операторы связи и банки вместе или порознь, но в курсе всех основных событий нашей жизни

Сегодня подобную информацию и так собирают без нашего участия и зарабатывают на нас большие деньги. Например, как рассказал председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России Александр Журавлев, по оценке "Левада-центра", около 60 процентов взрослых россиян активно пользуются социальными сетями.

Данные передаются на платформы интернета вещей (IoT) - фитнес-браслеты и устройства умного дома и прочие. Таким образом, эти платформы получают массу информации о жизни человека. Сайты cookies, интернет-провайдеры собирают данные о поведении пользователей, операторы публичных сетей Wi-Fi - информацию о MAC-адресах, сотовые операторы - сведения о перемещении клиентов (геоаналитику).

"Эти пользовательские данные обезличены, - подчеркивает Александр Журавлев. - При этом анализ больших данных позволяет увидеть скрытые закономерности, незаметные человеческому восприятию. Это дает беспрецедентные возможности оптимизации всех сфер жизни: государственного управления, медицины, телекоммуникаций, финансов, транспорта, производства и прочих".

Информация вполне конвертируется в деньги. Сотовые операторы, например, с помощью геоаналитики помогают ретейлерам найти самое удачное место для размещения торговых точек.

"Для развития технологий больших данных необходимо совершенствование правового регулирования персональных данных с целью его адаптации к новым технологическим реалиям, - считает Александр Журавлев. - При этом следует избегать крайностей, не допуская перекосов в регулировании исключительно в сторону бизнеса, граждан или государства и оставаясь в рамках существующих международных обязательств РФ". По его мнению, следует рассмотреть возможность купли-продажи таких данных.

При создании сбалансированной и комфортной правовой среды граждане, бизнес, а также само государство смогут получать дополнительный доход от таких сделок и от их налогообложения, полагает эксперт. Эксперты особо подчеркивают: нельзя отказываться от использования развития "экономики больших данных". За данными технологиями будущее. Однако для того, чтобы технология могла работать, не нарушая закон, необходимо четко прописать правила сбора и использования информации о жизни человека.

"Гугл" сейчас знает о человеке гораздо больше, чем сам покупатель, владелец магазина или производитель, - отметил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России Борис Едидин. - И благодаря этому знанию "Гугл" и другие технологические компании могут стать более эффективными на других рынках в торговле, что уже происходит, а через некоторое время - и в производстве. Фактически интернет-гиганты, операторы связи и банки вместе или порознь, но в курсе всех основных событий нашей жизни - от маршрутов движения на работу до совершения крупных покупок и путешествий. Возможно, решение лежит в плоскости наделения субъектов, которые имеют доступ к существенно большему объему информации о гражданах, набором особых прав и обязанностей. Условно только их информационные системы могут быть источниками для коммерческого распространения данных. Агентами в широком смысле субъектов персональных данных и возможно государства".

Естественно, что к таким субъектам должны предъявляться специальные требования и по открытости, и по обеспечению безопасности данных и правилам взаимодействия с государственным регулятором, полагает эксперт.