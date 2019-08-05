Новости

Космическое подразделение Сил самообороны появится в Японии в 2020 году 04:29
Гендиректор банка HSBC ушел в отставку 03:59
Самолеты ТОФ провели разведку лесных пожаров в Якутии и Приамурье 03:59
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии 03:46
В Лондоне подросток сбросил ребенка со смотровой площадки Тейт Модерн 03:22
Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире 02:48
Глава МИД Мексики прокомментировал стрельбу в Эль-Пасо 02:24
Трамп обсудил с конгрессом и ФБР пути предотвращения массовых расстрелов 02:18
Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России 01:43
Работники лондонского аэропорта Хитроу отложили забастовку 01:39
МИД РФ обратится к США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела 00:58
Во Вьетнаме шторм "Вифа" унес жизни пяти человек 00:24
"Сочи" сыграл вничью с "Уфой" и набрал первое очко в РПЛ 04.08.2019
21-летняя футболистка "Чертаново" умерла из-за остановки сердца 04.08.2019
Женская сборная России по волейболу отобралась на Олимпиаду-2020 04.08.2019
Болельщики "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" устроили драку в метро 04.08.2019
Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человек 04.08.2019
Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность "дела Скрипалей" 04.08.2019
СК задержал еще троих подозреваемых в массовых беспорядках в Москве 04.08.2019
МИД РФ: Помпео не уважает демократическое волеизъявление крымчан 04.08.2019
Прокуратура будет добиваться смертного приговора для стрелка в Техасе 04.08.2019
В Новгородской области увековечили погибших в Аргунском ущелье бойцов 04.08.2019
На Новгородчине при массовом ДТП пострадали семь человек 04.08.2019
Подержанные 7-местные кроссоверы: что взять до 1 млн рублей 04.08.2019
В ходе субботней акции самую тяжелую травму получил росгвардеец 04.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 03:46
Рубрика: В мире

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici
Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция создаст зону безопасности на границе с Сирией

По его словам, о своих планах турецкая сторона уже оповестила власти России и США, сообщает телеканал Sky News Arabia. Конкретные сроки начала военной операции Эрдоган не сообщил.

Территория восточнее Евфрата сейчас находится под контролем курдских отрядов самообороны, которых поддерживают Соединенные Штаты, сообщает ТАСС. Вашингтон обеспокоен планами Турции и считает подобные действия неприемлемыми, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

В мире Ближний Восток Турция В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названа причина смерти Вилли Токарева
Путин отметил роль железных дорог в истории России
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом
National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге