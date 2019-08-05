Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, о своих планах турецкая сторона уже оповестила власти России и США, сообщает телеканал Sky News Arabia. Конкретные сроки начала военной операции Эрдоган не сообщил.

Территория восточнее Евфрата сейчас находится под контролем курдских отрядов самообороны, которых поддерживают Соединенные Штаты, сообщает ТАСС. Вашингтон обеспокоен планами Турции и считает подобные действия неприемлемыми, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.