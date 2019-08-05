Евгений Трефилов покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу.

"Сборной России отдано много лет и сил. Наверное, наступило время завершать работу в национальной команде. Так сложилось. Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье. Но из гандбола я не ухожу. Буду работать дальше, передавать свой опыт и делать все для блага женского гандбола", - приводит слова Трефилова Федерация гандбола России (ФГР).

По предложению главы ФГР Сергея Шишкарева тренер займет должность вице-президента организации и будет курировать систему женских сборных. При этом он продолжит работать наставником "Кубани".

С именем Евгения Трефилова связаны главные успехи женской сборной России. В 2016 году национальная команда выиграла олимпийское "золото" в Рио. Кроме того, четыре раза (2001, 2005, 2007, 2009) наши девушки становились чемпионками мира.