Евгений Трефилов ушел из сборной России

Прославленный гандбольный тренер Евгений Трефилов покидает сборную России. На этом посту его сменит испанец Амброс Мартин, контракт с которым рассчитан до окончания Олимпиады-2020.

Такое решение было принято в ходе встречи встречи Евгения Трефилова с президентом Федерации гандбола России Сергеем Шишкаревым. Как сообщает сайт ФГР, в ходе продолжительного и обстоятельного разговора было принято совместное решение о том, что Евгений Васильевич, несколько месяцев назад перенесший операцию на сердце, учитывая состояние здоровья и рекомендации врачей, завершает работу в качестве главного тренера национальной команды.

В тоже время 63-летнему Трефилову предложен пост вице-президента Федерации гандбола России. В этом качестве он будет курировать всю систему женских сборных России. Также Трефилов становится почетным президентом гандбольного клуба "Кубань".

"Трефилов - легендарный тренер, с ним связаны все успехи российского женского гандбола последнего времени. Он живет гандболом. Даже находясь на лечении, Евгений Васильевич был в курсе всех дел, переживал за игроков и следил за молодежными сборными, - сказал Сергей Шишкарев.- Однако мы не можем не учитывать ситуацию со здоровьем. Трефилов никогда не щадит себя, всегда работает с полной отдачей, выкладываясь на тренировках, не говоря уж о матчах, физически и эмоционально на все 100% и даже больше. Евгений Васильевич продолжит работу в новом качестве. Мы обсуждали развитие женского гандбола в целом. У Трефилова огромный опыт, уникальные наработки, и они будут применяться дальше".

"Сборной России отдано много лет и сил. Наверное, наступило время завершать работу в национальной команде. Так сложилось. Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье. Но из гандбола я не ухожу. Буду работать дальше, передавать свой опыт и делать все для блага женского гандбола", - отметил Трефилов.

Евгений Трефилов дважды возглавлял женскую сборную России. С 1999-го по 2012-й годы, а также с 2013-го по 2019-й. За это время команда выиграла золотые медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро, завоевала серебро на Играх в Пекине. Российская команда четырежды становилась обладателем золотых медалей чемпионатов мира.

Новым главным тренером сборной России стал наставник клуба "Ростов-Дона" Амброс Мартин. Это решение утвердил исполком ФГР.