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05.08.2019 13:12
Рубрика: Культура

Фанаты собрали на новый альбом "Аквариума" два миллиона рублей

Текст: Инга Бугулова

Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" собирают деньги на запись новой пластинки - сбор средств был запущен 17 июля на одной из краудфандинговых платформ. За это время поклонники перечислили музыкантам почти два миллиона рублей. До конечной суммы - 2,5 миллиона - осталось совсем немного.

Этот сбор денег для "Аквариума" не первый: четыре года назад группа уже обращалась к фанатам за финансовой поддержкой выхода нового альбома. Тогда отзывчивость поклонников поразила буквально всех - вместо требуемых трех миллионов рублей они "скинулись" аж семью миллионами. Этих денег хватило на два полноценных альбома и еще два, вышедших в мини-формате.

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"За "Аквариумом" не стоит банков и больших корпораций: все, что мы делаем, мы делаем сами и с вашей помощью. Сейчас мы записываем новую пластинку. Поэтому мы снова объявляем народный сбор средств на звукозапись", - написал, представляя проект на платформе, Борис Гребенщиков.

На данный момент проект уже собрал практически 80 процентов от намеченного: 1 миллион 936 тысяч 867 рублей. Официально до окончания сбора средств остается еще 81день, но можно быть уверенным, что почитатели БГ и "Аквариума" закроют проект гораздо раньше.

Культура Музыка Рок Персона: Борис Гребенщиков
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