Глава ЦИК Беларуси не исключает выборы по партийным спискам

Изменение в избирательную систему Беларуси предлагает внести руководитель ЦИК РБ Лидия Ермошина. Своими соображениями она поделилась накануне на телеканале ОНТ, заявив, что для страны будет лучшим решением перейти на выборы в парламент по партийным спискам. Ерошина пояснила, что поскольку весь мир идет по пути предоставления особых преференций именно политическим партиям, "мы не можем быть здесь самыми умными и истиной в последней инстанции".

В то же время она отметила, что политические партии к введению пропорциональной системы никогда не будут готовы, если у них не появится реальная перспектива получить определенное количество мест в законодательном органе страны. Пока в республике, по оценке экспертов, количество людей, вступающих в партии, стремительно сокращается. Это значит, что в организациях отсутствует отбор, убеждена Ермошина.

"В партии не вступают, их ряды тают, а если там очень маленькое членство, то там нет отбора интеллектуального, отбора лучших - тех, кто войдет в парламент, - уточнила она. - Только переходя в элиту, партии смогут нарастить количество членов и получить интересных и достойных политиков".

По мнению главы ЦИК, Беларусь на определенном этапе обязательно "перейдет к выборам в парламент по партийным спискам". "Правда, не знаю когда. Это политическая воля, прежде всего, законодателей", - убеждена Ермошина, добавив, что "снизу эта инициатива никогда не пойдет".

Отвечая на уточняющий вопрос, когда начнется избирательная кампания в этом году, председатель ЦИК сказала, что пока в проекты указа президента вошли уже названные даты выборов: в Совет Республики - 7 ноября, а в Палату представителей - 17 ноября.

Более того, процесс, связанный с выборами, уже запущен, подчеркнула она, сообщив, что на 6 августа назначено заседание Центральной избирательной комиссии, которая будет утверждать календарный план мероприятий.

Что касается конституционных изменений, сказала Ермошина, то "вряд ли они ожидаемые", потому что она не видела ни в ЦИК, ни в отношении иных государственных органов, "чтобы существовали сформулированные предложения, которые легли бы в основу конституционных преобразований".