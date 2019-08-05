Из-за протестов в аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов

В Гонконге снова начались антиправительственные выступления. Демонстранты заблокировали ряд дорог, нарушили работу метро и аэропорта.

В воздушной гавани отменены свыше ста рейсов. В самый час пик активисты начали блокировать двери в поездах метро.

Сбои произошли и на линиях, соединяющих центр Гонконга с аэропортом. Пассажирам посоветовали вместо скоростного поезда использовать такси. Оппозиция призвала местных жителей выйти на улицы и присоединиться к протестам.

Антиправительственные митинги начались на острове несколько недель назад. Демонстранты выступали против законопроекта, позволяющего выдавать Китаю лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.