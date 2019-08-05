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05.08.2019 18:13
Рубрика: В мире

Взять и отключить

Как город украинских энергетиков остался без горячей воды
Текст: Павел Дульман
С минувшего четверга 50-тысячный город Энергодар в Запорожской области остался без горячей воды. Ее отключили за долги населения перед энергетиками. Новость не вызвала ажиотажа в местных СМИ: сообщения о том, что тот или иной населенный пункт лишился привычных бытовых благ, приходят из Украины регулярно.
Лишившись надежды на получение горячей воды, украинцы вернулись к проверенным способам выживания: они кипятят воду в тазиках. Фото: РИА Новости Лишившись надежды на получение горячей воды, украинцы вернулись к проверенным способам выживания: они кипятят воду в тазиках. Фото: РИА Новости
Лишившись надежды на получение горячей воды, украинцы вернулись к проверенным способам выживания: они кипятят воду в тазиках. Фото: РИА Новости

Отключение горячего водоснабжения в Энергодаре стало бы такой мало заметной новостью, если бы это не был город энергетиков, как и следует из названия. Здесь, на берегу Днепра, расположены Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС, дающие вместе почти четверть всей украинской выработки электричества. Соответственно, для местных жителей остаться без горячей воды - вдвойне обидная и неприятная неожиданность. До обидного небольшой выглядит и сумма задолженности - 1,8 миллиона гривен, или 72 тысячи долларов. Однако ее хватило для того, чтобы горожане начали греть воду в кастрюлях, а местные спортивные клубы, перешедшие на автономный обогрев, открыли новое направление в бизнесе - банно-прачечные услуги всего за 55 гривен (около 2 долларов).

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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История эта, повторимся, типичная по украинским меркам: коммунальное предприятие "Тепловодоканал" задолжало распределительной компании "Запорожьеоблэнерго" (ЗОЭ, 60 процентов акций находится в собственности государства) и поставщику энергии в лице частной фирмы "Топливоэнерго". Последняя обратилась с претензией к ЗОЭ, а та, в свою очередь, потребовала от Запорожской АЭС обесточить все теплораспределительные пункты (ТРП), кроме одного, ведущего к городской больнице. То есть работников станции принудили самих отключить себе горячую воду.

Заметим, что отключение электричества на ТРП в городе энергетиков случилось ровно через месяц после введения на Украине открытого рынка электроэнергии и перехода на европейскую систему энергоснабжения, в полном соответствии со знаменитым "третьим энергопакетом ЕС", который разделяет производство, транспортировку и продажу электричества. И в новых условиях, как отмечают эксперты, обесточивание ТРП - самое безобидное, что может случиться. В случае непогашения долга следующим этапом будет отключение водозабора, а потом и очистных сооружений - то есть всего водоснабжения и канализации.

Украинская реальность такова,  что устойчивое горячее водоснабжение осталось даже не во всех областных  центрах

Погасить же долг в новых условиях будет непросто. Если ранее городская администрация могла дотировать "Тепловодоканал" из бюджета и апеллировать к областной администрации и руководству АЭС, то теперь такие вопросы решаются через суд, что сильно затягивает процесс. Так же как и адресный сбор долгов с неплательщиков, способный растянуться на годы. Мэрии Энергодара в такой ситуации остается только грешить на формируемые рынком тарифы городского "Тепловодоканала", отменить которые теперь не могут даже городские депутаты.

Собственно, этот узел, состоящий из разных форм собственности и юрисдикций, скрепленный "невидимой рукой рынка", европейскими правилами и тарифами, и оставил энергодарцев без горячей воды. Но истинная причина, по которой эта новость не прозвучала на Украине, по-видимому - иная. Дело в том, что Энергодар - один из тех немногих украинских городов, где горячее водоснабжение, в особенности летом, еще сохраняется, и скажем, жителям Черновцов, где централизованное горячее водоснабжение отсутствует с конца прошлого века, беды и претензии энергодарцев не совсем понятны.

Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости
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Украинская реальность такова, что устойчивое горячее водоснабжение осталось даже не во всех областных центрах. Так, в мае с горячей водой распрощались жители Ровно и Чернигова. Роскошь горячей ванны доступна сегодня только жителям крупнейших городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы. Хотя в Одессе городское руководство уже разработало программу постепенного, рассчитанного на годы, отказа от этого наследия "советского режима": денег на полную замену коммуникаций, выработавших в иных районах по два-три ресурса, в городской казне нет. Вместо этого потребителям предложено заранее устанавливать у себя электрические котлы, а пенсионерам и малоимущим обещаны скидки из городской казны на их установку. Такой же выход предлагается и киевлянам, все прошлое и нынешнее лето проведшим без горячей воды - профилактика затянулась на месяцы, опять же из-за долгов коммунальщиков перед энергетиками.

Полный отказ от бремени горячего водоснабжения, к слову, всерьез рассматривается украинским правительством: с такой инициативой год назад выступил вице-премьер Геннадий Зубко. Одновременно о прелестях отказа от горячей воды и иных житейских радостей уже не первый год рассказывают украинские СМИ - такая информационная кампания была запущена в 2015 году вместе с переходом на "европейские", стабильно растущие, тарифы ЖКХ. Из этих сюжетов украинцы узнали о способах экономии горячей воды и электричества, практикуемых во Франции и Германии, а также о том, что в Великобритании традиционно отсутствует централизованное отопление и горячее водоснабжение. О разнице климатических условий и зарплат авторы этих сюжетов не рассказали. Остается добавить, что по состоянию на 1 марта 2019-го общая задолженность украинцев за услуги ЖКХ достигла 2,2 миллиарда долларов - примерно по 100 долларов с каждого взрослого украинца.

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