Четвертый тур Премьер-лиги завлекал сразу двумя громкими афишами. В Санкт-Петербурге чемпион России "Зенит" принимал "Краснодар" (1:1), а в Тушино в старейшем дерби страны "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" (0:0).

За сутки до встречи с принципиальным соперником "красно-белые" провели презентацию новичков: Джордана Ларссона, Эсекеля Понсе, Резиуана Мирзова и Андре Шюррле. Разумеется, наибольшее внимание привлек чемпион мира-2014 Шюррле. Немец еще несколько лет назад выступал за "Челси", выигрывал чемпионат Англии, а теперь оказался в "Спартаке".

- Я здесь, чтобы завоевывать трофеи, - так Андре объяснил свое решение переехать в Москву.

Удастся ли ему это сделать - большой вопрос. "Красно-белые" никак не наберут форму. Можно, конечно, сетовать на уход целой группы лидеров, двое из которых - Фернандо и Луис Адриано, покинули команду за несколько дней до матча с "Динамо". Но главному тренеру москвичей Олегу Кононову отлично было известно, с какими трудностями он столкнется в "Спартаке". В частности, с гигантским давлением трибун.

К слову, объявление диктором фамилии Кононова болельщики встретили свистом. Самого специалиста такой прием, как показалось со стороны, не смутил. Что удивило - вел он себя во время матча очень эмоционально. Олег Георгиевич апеллировал к судьям, подбадривал своих игроков, давал им указания. Прямо как его предшественник Массимо Каррера.

Сам матч получился ярким, даже несмотря на отсутствие забитых мячей. Чуть ближе к победе были динамовцы. Оно и понятно: "бело-голубые" с 35-й минуты играли в большинстве после удаления Понсе за грубый прием против Антона Шунина. Но взять три очка команда Дмитрия Хохлова так и не смогла. Что интересно, уже во второй раз по ходу стартовавшего сезона "Динамо" не может реализовать численное преимущество. Так было и с "Рубином", когда москвичи и вовсе умудрились уступить казанцам (0:1).

- Мы провели неплохой матч. Явных моментов не было, но и "Спартак" хорошо оборонялся. Шансы у нас были. Просто нужно было действовать точнее, - отметил Хохлов.

В отличие от своего коллеги Кононов на пресс-конференции был более сговорчивым.

Олег Георгиевич, пару слов по игре.

Олег Кононов: Непростой матч. Ребята отдали все силы, но не удалось победить. Было сложно с учетом определенных обстоятельств. Я имею ввиду, что на неделе несколько игроков покинули команду, пришли новички. Поэтому были некие трудности. Тем не менее хочу поблагодарить футболистов. За то, как организованно они действовали во втором тайме, и за ту сплоченность, которая была с первых минут.

Планировался ли выход Андре Шюррле по ходу матча и был ли это риск - выпустить его на целый тайм?

Олег Кононов: Да, это был риск. Он провел только одну тренировку. Но игра складывалась так, что мне нужен был футболист, который будет искать свободные зоны.

Поговорили уже с Эсекелем Понсе? Как оцените момент с его удалением?

Олег Кононов: Это был игровой момент. Он парень настойчивый и всегда борется до последнего. В том эпизоде он не видел вратаря, потому и пошел до конца.

Кто выйдет на позиции нападающего в следующем матче с учетом дисквалификации Понсе?

Олег Кононов: У нас есть кем его заменить. Тот же Шюррле может исполнить эту роль, Ларссон. Проблем нет.

О чем говорили в перерыве с командой? Было желание победить, несмотря на удаление?

Олег Кононов: Безусловно, мы хотели выиграть. В раздевалке говорили о тех ошибках, которые допустили в первом тайме. Мы не так организованно действовали в обороне. После перерыва прибавили.

В четырех стартовых матчах сезона "Спартак" не может забить с игры. Вас это беспокоит?

Олег Кононов: Конечно. Это беспокоит и меня как главного тренера, и команду, и руководство, и болельщиков. Надеюсь, в следующем матче мы победим и забьем с игры.

Гулиев и Бакаев почти в каждом матче получают желтые. Что с этим делать?

Олег Кононов: Что-то можно сделать. Что именно - не буду говорить. Нам надо поработать над этими моментами. Надеюсь, добьемся своего и они перестанут регулярно получать желтые карточки. Характер у них чересчур вспыльчивый.

Как оцените игру Ташаева? Почему он вышел в составе? И что скажете о Мирзове?

Олег Кононов: Оценивать игру Мирзова я не буду. Более детальные оценки я даю на разборе. Сейчас он много тренируется, чтобы наверстать упущенное. А по Саше - он хорошо занимался на неделе, хотел попасть в состав. Поставил я его еще и потому, что он выступал за "Динамо". Мы знаем, что футболисты хорошо играют против своих бывших команд.

Сегодня была мощная поддержка трибун. Вы встречались с болельщиками?

Олег Кононов: Мы регулярно видимся с ними, общаемся. Будем и дальше это делать. Сегодня была прекрасная атмосфера. Очень жаль, что не выиграли. Зато показали характер.

Несмотря на поддержку от руководства клуба и действующий контракт, не покидает ощущение, что будущее Кононова в "Спартаке" туманно. Вероятно, многое будет зависеть от выступлений "красно-белых" в Лиге Европы. Уже в этот четверг москвичи отправятся в Швейцарию, где им предстоит первая встреча в рамках третьего квалификационного раунда турнира с "Туном". Неудача в этом противостоянии может повлечь за собой изменения на тренерском мостике.

Впрочем, капитан "Спартака" Георгий Джикия призывает не паниковать. Он уверен, что все у его команды будет хорошо.

- Если бы сегодня не было удаления, то, конечно, ничья на своем поле нас бы не устроила. В целом, учитывая ситуацию, это достойный результат. Но мы хотели победить. Болельщики с тревогой ждут матча с "Туном". Мы еще даже не вылетели, а уже какие-то тревоги. Спокойнее, все будет хорошо, - считает Джикия.

У кого точно если не все, то почти все хорошо - так это у "Зенита" и "Краснодара". Последняя встреча этих клубов в конце минувшего сезона стала одной из самых ярких в нашем чемпионате за долгие годы. Нечто подобного болельщики вправе были ждать и в этот раз. Надо сказать, что ожидания вполне совпали с реальностью.

"Зенит" много и опасно атаковал, в то время как гости, сосредоточив большие силы в оброне, тем не менее не собирались отказываться от своей игры.

Упустив ряд моментов в первом тайме, команды оставили все самое интересное напоследок. В заключительные десять минут питерцы забили два мяча. Но первый из них футболист "сине-бело-голубых" отправил в свои ворота. Недопонимание между Андреем Луневым и Дугласом Сантосом привело к тому, что бразилец отправил мяч в сетку.

Впрочем, зенитовцы сумели отыграться. Сделал это Артем Дзюба, забивший уже в компенсированное время. Арбитр Алексей Еськов мог и отменить этот гол, но, посмотрев видеоповтор, он не обнаружил нарушения правил капитаном хозяев Браниславом Ивановичем на Тонни Вильене. Как итог - 1:1.

- В первом тайме было много брака, подходили тяжело. Хотели все пиршества, нервозность присутствовала. Но гол раскрыл игру. Мне кажется, мы были опаснее, - считает Дзюба. - Забыл сказать Азмуну, что это мой лучший гол в жизни, потому что он впервые в карьере дал пас! Я до сих пор в шоке. Спасибо ему.

Высказался Артем и об игре новичка "Зенита" Малкоме. Бразилец перешел в питерский клуб из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Еще пять миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов за успешное выступление игрока за новый клуб.

- Малком очень техничный. Ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться к нашей лиге, - сказал Дзюба. - Надеюсь, это будет Халк на минималках.

Сам Малком признался, что уровень российского футбола показался ему весьма неплохим.

- Впечатления хорошие. Теперь нужно лучше узнать партнеров и вместе с ними двигаться вперед. Уровень российского футбола довольно неплох. Сегодняшняя игра получилась открытой и активной. Думаю, у нас было больше шансов на победу. Но нужно набраться терпения, и все будет, - рассказал Малком.

Статистика

"Урал" - "Ростов" - 2:2

Голы: Панюков, 14, Ильин, 81 - Шомуродов, 67, Сигурдарсон, 85.

"Крылья Советов" - "Локомотив" - 1:2

Голы: Соболев, 88 - Смолов, 15, Крыховяк, 90+4.

"Спартак" - "Динамо" - 0:0

"Зенит" - "Краснодар" - 1:1

Голы: Дзюба, 90+1 - Сантос, 80 - автогол.