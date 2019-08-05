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Рубрика: Спорт

Касаткина сохранила звание первой ракетки России

Текст: Максим Домчев

Дарья Касаткина сохранила 40-ю строчку в рейтинг-листе WTA и остается лучшей из представительниц России.

Теннисист Медведев не смог покорить Вашингтон

WTA опубликовала обновленный рейтинг-лист сильнейших теннисисток мира. Первую строчку сохранила австралийка Эшли Барти, на второй позиции находится Наоми Осака из Японии, третья - Каролина Плишкова.

В первой десятке произошло всего одно изменение. Белоруска Арина Соболенко опередила американку Серену Уильямс и теперь занимает 9 строчку.

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина сохранила 40-ю строчку. Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Анна Блинкова потеряли по одной позиции. Мария Шарапова поднялась с 82-го на 81-е место, Вера Звонарева - с 86-го на 84-е.

Рейтинг WTA на 5 августа 2019 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6605 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 6228

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6055

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5933

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5130

6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4785

7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4737

8 (8). Слоан Стивенс (США) - 3773

9 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565

10 (9). Серена Уильямс (США) - 3410

40 (40). Дарья Касаткина (Россия) - 1325

44 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185

48 (47). Екатерина Александрова (Россия) - 1133

57 (56). Вероника Кудерметова (Россия) - 986

59 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) - 969

75 (74). Анастасия Потапова (Россия) - 795

81 (82). Мария Шарапова (Россия) - 740

84 (86). Вера Звонарева (Россия) - 700

93 (92). Анна Блинкова (Россия) - 664

98 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) - 638

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