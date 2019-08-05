Кристиан Нобоа перешел в "Сочи"

"Зенит" и "Сочи" договорились о трансфере эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа.

Как сообщает сайт "Сочи", Нобоа подписал с клубом двухлетний контракт. В составе сочинцев эквадорец будет выступать под 16-м номером.

С 2012 по 2014 год Нобоа выступал за московское "Динамо". В январе 2015 года перешел в греческий ПАОК, но спустя полгода вернулся в Россию, подписав контракт с "Ростовом". В составе команды Курбана Бердыева стал серебряным призером чемпионата России.

4 июня 2017-го присоединился к "Зениту", в составе которого провел 22 матча, забил один мяч, сделал шесть результативных передач и стал чемпионом России.